Non accontentarti di una buona fotocamera sul tuo smartphone, perché con un piccolo strumento aggiuntivo puoi ottenere molto di più. Per trasformare il tuo video editing in qualcosa che stupisca, infatti, è sufficiente affidarsi all'incredibile facilità di Wondershare Filmora, app che con folle velocità ti consente di passare da un semplice video ad un montaggio completo, emozionante, fatto di musica e movimento, pieno di tutto quel che serve prima di una condivisione entusiasmante.

Del resto lo sai: c'è chi condivide i propri video originali, con tutti i loro mille difetti, e chi sa invece fare video con un salto in avanti ed in pochi secondi confezionare qualcosa di immediatamente superiore. Filmora è esattamente l'app che ti serve quando vuoi avere a disposizione uno strumento simile: importi il video, scegli la musica, imposti gli effetti che ti servono. L'incredibile varietà di pacchetti che puoi scaricare è il valore stesso dell'app: non devi far altro che scaricare i layout più interessanti, le animazioni che stavi immaginando, la configurazione che esplode il significato che volevi dare al tuo video.

Vuoi provare le qualità di Filmora e provare in un attimo a fare video come mai eri riuscito prima d'ora? Puoi metterci mano sia su Android che su iOS, ma non solo: le medesime funzionalità sono disponibili anche sia su Windows che su Mac, rendendo così il software assolutamente trasversale tra ogni piattaforma che vorrai usare. Quando vuoi, dove vuoi, con un ponte diretto tra la tua immaginazione e i tuoi canali social.

Wondershare Filmora, è ora di Back to School!

Niente di cervellotico, soprattutto: qualche tap sul display e si vola verso l'esportazione. Intuito ed esecuzione, rapidità e immaginazione: bastano un video ben girato, la giusta idea e Wondershare Filmora. Nel pacchetto gratuito si trovano già innumerevoli risorse: immagini, audio, video, animazioni, effetti speciali di ogni tipo e ispirazione. Sensazionali, soprattutto, i “modelli”: basta scegliere il tipo di filmato desiderato, caricare una foto e automaticamente si ritroverà il tutto confezionato in pochissimi secondi per TikTok, per Instagram o in altri formati ancora.

Nel pacchetto premium il tutto si moltiplica ulteriormente, per un salto verso una vera dimensione “Pro”. Le alternative a YouTube Video Editor non mancano di certo, ma Filmora è sicuramente una delle soluzioni di video editing che ti regalano le maggiori potenzialità espressive.

Lasciali a bocca aperta

Immagina ad esempio cosa sarà il ritorno a scuola: potresti confezionare un excursus dei momenti più belli delle tue vacanze e alla domanda “dove sei stato?” potrai rispondere con un invio che lascerà a bocca aperta. Oppure, se ti senti pronto a stupire, mettiti alla prova: grazie all'offerta “Back to school”, infatti, ti sarà sufficiente partecipare all'iniziativa “Wondershare Flip-a-Card” per vincere la licenza gratuita d'uso della versione premium dell'app. Esatto: con un pizzico di fortuna non solo avrai Wondershare Filmora sul tuo smartphone, ma potrai accedere gratis anche a tutte le funzionalità aggiuntive della versione premium.

Puoi diventare lo sceneggiatore, l'attore, il regista e il produttore di tutti i migliori momenti della tua vita: inizia da una Wondermoji, condividila con i tuoi amici, sfoggia l'hashtag #WondershareBackToSchool e tenta la sorte. Poi metti mano alla tua app e inizia a divertirti: grazie a Filmora potrai abbandonare la banalità del video semplice e avventurarti nel miglior video editing che tu abbia mai fatto in così poco tempo.

Sei pronto a lasciare gli altri a bocca aperta?

App