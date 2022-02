Wonder SIX: PROMO TIM con 70 Giga a 9,99€

La Wonder SIX di TIM è una PROMO tutto incluso disponibile solo ONLINE solo richiedendo la portabilità da alcuni MVNO ad un prezzo di soli 9,99 euro mensili. Non è possibile, dunque, richiedere l'attivazione di un nuovo numero ma solo passare da altro carrier.

TIM Wonder SIX: la PROMO definitiva!

Wonder SIX di TIM offre ogni mese ben 70 Giga di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi gestore nazionale sia mobile che fisso ed SMS illimitati e sempre senza distinzione di operatore. Il tutto per un canone di soli 9,99€ al mese con rinnovo su credito residuo. Nel corrispettivo mensile troviamo anche ben 6 Giga di traffico dati utilizzabili in tutta Europa grazie agli accordi sul roaming appena rivisitati dai vari carrier nazionali. Inoltre, se siete clienti anche con la Fibra di TIM sarà possibile avere Giga Illimitati anziché i 70 di base previsti senza l'offerta fissa grazie allaTIM Unica.

L'offerta in questione è disponibile richiedendo la portabilità da alcuni gestori virtuali come Iliad, Tiscali, Digi Mobil, Spusu Italia, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, Fastweb, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, Poste Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, CoopVoce, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full.

Costi ed altro

La tariffa Wonder SIX prevede un costo iniziale una tantum pari a 25 euro pagabili sia alla consegna che ONLINE tramite carta di credito. In questo corrispettivo troviamo 20 euro di ricarica e 5 euro di contributo per la SIM.

Inoltre, richiedendo il passaggio a TIM è possibile usufruire gratis del primo mese di offerta e dunque i 20 euro di traffico saranno utili per rinnovare la Wonder SIX per altri due mesi.

Come abbiamo detto prima, la tariffa in questione ha l'addebito su credito residuo e non prevede i fastidiosi vincoli contrattuali.