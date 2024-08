Wireless e freschissime: queste CUFFIE Corsair a 20€ in meno sono perfette!

Specialmente in estate, le sessioni di gaming sono davvero faticose, soprattutto se usiamo le nostre cuffie da gaming. Con le Corsair VOID ELITE RGB, però, non avrai più problemi di alcun tipo! E con lo sconto del 18% targato Amazon, potrai far tua sia la versione nera che quella bianca per soli 89,99€.

Tutte le caratteristiche delle cuffie Corsair

Parlando di suono, la tecnologia surround 7.1 porta il tutto a un livello superiore, permettendoti di percepire con precisione la provenienza dei passi e degli spari nemici, anticipando le loro azioni. Con un ampio intervallo di frequenza che spazia da 20Hz a 30.000Hz, ogni dettaglio sonoro, dal più sottile al più intenso, viene riprodotto in modo cristallino.

Il comfort è al top grazie ai suoi padiglioni auricolari rivestiti in tessuto a rete in microfibra e imbottiti con memory foam, adattandosi perfettamente alla forma della testa. Questo, unito alla struttura leggera e alla fascia regolabile, permette di godere di lunghe sessioni di gioco senza sentirle addosso.

E con la connessione a 2,4 GHz non avrai alcun lag audio che potrà compromettere l’esperienza di gioco. Inoltre, la loro autonomia raggiunge le 16 ore con una singola carica, permettendoti di giocare senza collegarle mai.

E non manca il microfono omnidirezionale integrato, il quale offre una qualità di comunicazione al top, indispensabile per coordinarsi con i compagni di squadra, il quale dispone di una pratica funzione mute con indicatore LED.

Queste sono delle cuffie davvero amate dagli appassionati e, al prezzo di soli 89,99€, sono davvero imperdibili!