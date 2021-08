WINDTRE ha deciso di lanciare la sua nuova offerta SuperFibra ad un prezzo ancora più aggressivo della Limited Edition che abbiamo visto qualche settimane fa.

WINDTRE SuperFibra: nuovo PREZZO!

La nuova versione, disponibile da oggi online e nei negozi, offre internet illimitato a casa in ADSL, FTTC, FTTC e FTTH a partire da 22,99 euro al mese per i clienti WINDTRE mobili. Il super prezzo è disponibile anche per i nuovi clienti che attivano una promozione con canone mensile maggiore o uguale a 12,99 euro al mese. Con l'attivazione della Super Fibra sono inclusi Giga Illimitati su eventuali numeri mobili disponibili.

Come la precedente tariffa anche in questo caso il Modem è incluso con assistenza in caso di guasti per 48 mesi. Inoltre, è sempre compreso il voucher di Amazon Prime valido per 12 mesi.

Per i clienti che invece intendono attivare solo la Super Fibra senza convergenza, il prezzo mensile ammonta a 25,99 euro al mese. Rispetto al precedente listino, Limited Edition a parte, il prezzo è stato ulteriormente ribassato.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è completamente gratuito per tutte le tecnologie che abbiamo visto. Per le richieste in Area Bianca è previsto un contributo iniziale pari a 99 euro per il primo allaccio.

