WINDTRE: Samsung S22, ecco le PROMO da 14,99€

I Samsung S22 Series stanno arrivando ed insieme a loro WINDTRE ha già pronte le sue proposte per acquistare a rate i nuovi top di gamma dell'azienda sudcoreana.

WINDTRE: Ecco come acquistare a rate Samsung S22

I nuovi device, in arrivo nei WINDTRE Store dal 25 Febbraio 2022, sono acquistabili con un'esclusiva promo a partire da 14,99 euro mensili, anziché 18,99€.

Tra le varie proposte troviamo due promozioni davvero interessanti. Una di queste offre la possibilità di cambiare il dispositivo appena esce il successivo, grazie al servizio RELOAD Plus. Vediamole assieme:

Smart Pack RELOAD Plus : offre minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e Giga Illimitati in 5G a 29,99 euro mensili . Nello specifico, con S22 5G sono previsti 16 euro mensili in più , con S22+ , invece, l'importo aggiuntivo è di 24 euro mentre l'S22 Ultra 5G ha un importo di 26 euro al mese oltre ai 29,99€.

: offre minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e a . Nello specifico, con sono previsti , con , invece, l'importo aggiuntivo è di mentre l'S22 ha un importo di oltre ai 29,99€. Smart Pack Protect: prevede minuti senza limiti verso tutti, Servizio Clienti 159 senza attese, 200 SMS e ben 200 Giga di internet in 5G a 14,99 euro ogni mese. Alla promo, bisognerà aggiungere 19,99 euro per S22, 25,99 euro per la versione Plus, oppure, 28,99 euro se si sceglie di acquistare la versione Ultra 5G.

Oltre alla RELOAD Plus, che ricordiamo offre oltre alla possibilità di cambiare il telefono quando esce il modello successivo anche una vera e propria Kasko, entrambe le Promo da oggi includono anche la copertura in caso di Furto. Tutto questo grazie alla partnership con Europ Aisstance.

Questa polizza, inclusa nel prezzo delle tariffe che abbiamo appena visto, offre fino al 90% di rimborso in caso di furto.

Costi ed altro

Con queste promo è possibile aderire all'iniziativa che regala le ottime Galaxy Buds Pro ed inoltre offre fino a 850 euro di valutazione del tuo smartphone usato.

Il costo di attivazione, compreso quello per il rateo, è di 11,98 una tantum.

