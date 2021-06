WINDTRE ha deciso di lanciare la sua promo Absolute senza Modem dedicata a chi necessita di avere internet a casa ad un prezzo davvero interessante e disponibile online per un breve periodo.

WINDTRE Absolute Promo Senza Modem: i dettagli

L'offerta prevede internet illimitato fino a 1 Gigabit in FTTH e ben 12 mesi di Amazon Prime inclusi a soli 18,99 euro ogni mese. Sì avete capito bene, con meno di 19 euro al mese avrete oltre alla connessione senza limiti anche 1 anno di Prime.

La promozione è valida anche per la tecnologia ADSL 20 Mega, ADSL WLR a 7 Mega, FTTC VULA e con un euro in più anche per le cosiddette FTTH Aree Bianche.

La Absolute offre anche la possibilità di effettuare chiamate dal fisso a consumo a partire da 23 centesimi di scatto alla risposta. I minuti di conversazione sono validi verso tutti i numeri di rete fissa in Italia, Europa Occidentale, USA e Canada e verso tutti i cellulari in Italia.

Attivare questa promozione è semplicissimo, basterà infatti lasciare un proprio recapito e successivamente attendere la chiamata dal 159 per procedere con l'attivazione dell'offerta.

Inoltre, come la normale offerta Super Fibra, anche questa priva di Modem offre la possibilità di aggiungere fino a 3 SIM con la tariffa dedicata denominata Unlimited Special. Tale promo offre Giga Illimitati, Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 200 SMS a soli 9,99 euro al mese.

Costi ed altro

Absolute in FTTH, FTTC VULA, ADSL 20 e ADSL 7 non prevede alcun entry fee da pagare. Mentre, per quanto concerne l'offerta in FTTH Aree Bianche è previsto un contributo di 99,99 euro, rateizzabile in 24 rate da 3,99€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

