WINDTRE ha lanciato pochi minuti fa una nuova promozione per attivare internet a casa denominata Super Fibra Limited Edition.

Super Fibra Limited Edition: i dettagli della promo limitata

Come tutte le promo in edizione limitata anche questa sarà disponibile solo per pochi giorni. La tariffa offre internet illimitato a casa, il nuovo Modem Wi-Fi 6 e 12 mesi di Amazon Prime incluso. Tutto questo a soli 24,99€ al mese.

Il prezzo in questione varia per le attivazioni su Aree Bianche, in questo caso il prezzo ammonterà a 27,99 euro mensili.

L'offerta dovrebbe essere disponibile a partire da domani nei negozi WINDTRE, mentre, risulta già attivabile online accedendo a questo link.

Inoltre, con tale tariffa è sempre possibile avere Giga Illimitati su ben tre SIM con l'offerta Unlimited Special a soli 7,99 euro ogni mese.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è completamente gratuito. Il prezzo è garantito per 48 mesi e comprende 19 euro di abbonamento fisso e 5,99€ di rata modem. Al termine dei 4 anni, la promozione continuerà a 24,99€, salvo variazioni contrattuali che saranno preventivamente comunicate in fattura.

Solo in caso di FTTH su Area Bianca è previsto un contributo per il primo allaccio pari a 99 euro. Questo entry fee è rateizzabile a 3,99 euro al mese per due anni.

Wind 3

Tariffe