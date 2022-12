WINDTRE: MIA Unlimited con Giga Illimitati da 9,99€

WINDTRE ha da poche ore lanciato le sue promozioni MIA Unlimited dedicate a chi proviene da determinati MVNO. Esistono due versioni di questa offerta, al prima in versione Easy Pay e la seconda che prevede il rinnovo mensile da credito residuo. Ambedue sono compatibili con la Super Fibra.

MIA Unlimited: i dettagli

La versione con rinnovo mensile su carta di credito o conto corrente prevede minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS e GIGA ILLIMITATI con velocità massima stanziata a 10Mbps. Il tutto a soli 9,99 euro ogni mese. La ricaricabile su credito residuo offre lo stesso bundle ma ha un canone mensile pari a 10,99€ al mese.

In entrambi i casi è possibile acquistare la promo solo passando da specifici gestori virtuali come Alpha Telecom, BT Enia Mobile, BT Italia Mobile, Bladna Mobile, COOP Italia Voce, DIGI MOBIL, DIGITEL, Daily Telecom, ENEGAN, ERG Mobile, Europe Energy, FEDER MOBILE, Fastweb Mobile, GreenICN, Iliad Italia, Intermatica, Italiacom, MUNDIO, NEXTUS, NOITEL.IT, NT Mobile, NV mobile, OPTIMA, Optima, PLINTRON, PosteMobile, RABONA MOBILE, Ringo Mobile, SPUSU, TELMEKOM, Telogic, Tiscali, Uno Mobile, WITHU e Welcome Italia. Come potete vedere, dalla lista sono esclusi Kena Mobile, ho.mobile, Lyca Mobile e Very Mobile.

Nel canone mensile troviamo anche 9,1 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, il servizio Ti ho Cercato gratuito e la Segreteria Telefonica. L’offerta in entrambe le varianti è compatibile con lo sconto Super Fibra a partire da 23,99 euro al mese con Internet Illimitato a casa e 12 Mesi di Amazon Prime.

Costi ed altro

L’offerta, sia nella versione Easy Pay sia nella variante ricaricabile, ha un contributo di attivazione pari a 0 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.