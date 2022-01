WINDTRE GO100 Fire+ e Travel Svizzera da 6,99€

GO100 Fire+ di WINDTRE è la promozione proposta in versione winback con la possibilità di aggiungere a 4,99 euro l'opzione Travel Svizzera.

WINDTRE GO100 Fire+ e Travel Svizzera: i dettagli

Quest'offerta telefonica viene proposta tramite SMS ai vecchi clienti WINDTRE che ora utilizzano un altro operatore e desiderano ritornare alla base. Il messaggio che viene inoltrato è simile al seguente:

Sei spesso in in Svizzera? Per te 100Giga, 200SMS e min illimitati in Italia a 6.99E/mese. E in più aggiungi 10Giga e 50min in Svizzera a solo 4.99E/mese con WINDTRE. Con rinnovo automatico, salvo disdetta, Attivazione e SIM gratis nei nostri negozi fino al 21/01. Info su costi e privacy su windtre.it/go100fpch

La tariffa in questione offre 100 Giga di traffico dati in 4G, minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso italiano e 200 messaggi verso tutti. Il tutto per soli 6,99 euro mensili. Inoltre, con l'aggiunta di soli 4,99 euro al mese è possibile attivare la Travel Svizzera, un'opzione creata ad hoc per chi viaggia spesso nel territorio elvetico.

Questo addon prevede 10 Giga di internet in roaming da utilizzare solo in Svizzera, 50 minuti per chiamare dalla Svizzera in Italia e in Svizzera e per ricevere da qualsiasi destinazione e 10 minuti per chiamare dall’Italia verso la Svizzera.

Costi ed altro

La promo in questione è attivabile nei WINDTRE Store solo fino al 21 Gennaio 2022 con SIM e attivazione GRATIS.