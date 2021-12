Travel Svizzera: 10 Giga a 4,99€ in Suisse con W3!

WINDTRE ha ufficializzato un nuovo Optional denominato Travel Svizzera che comprende traffico voce e dati nel territorio elvetico.

Secondo l’Ufficio Federale di Statistica Svizzero, infatti, sono più di 340.000 italiani che viaggiano in Svizzera per lavoro. L’operatore con la Top Quality Network ha quindi pensato di accontentare i propri utenti offrendo loro un’opzione dedicata.

Travel Svizzera: come funziona

Travel Svizzera è l’opzione pensata per chi viaggia per lavoro nel territorio elvetico. Questo nuovo addon offre 10 Giga di internet in Svizzera, 50 minuti per chiamare dalla Svizzera in Italia e per ricevere da qualsiasi destinazione, e 10 minuti di chiamate fatte dall’Italia verso utenze svizzere. Il tutto a soli 4,99 euro ogni mese.

L’optional in questione è disponibile per tutti gli utenti WINDTRE, sia nuovi che già clienti, con un’offerta attiva. Questo significa che non è possibile attivare l’addon in caso di SIM a consumo.

Il bundle internet disponibile ogni mese è utilizzabile anche in modalità hotspot senza alcun costo aggiuntivo.

Inoltre, l’opzione è attivabile anche per i clienti Easy Pay. In questo caso, il canone mensile viene addebitato sul credito residuo della scheda SIM e non sul metodo di pagamento.

Costi ed altro

La Travel dedicata ai clienti che necessitano di traffico voce e dati anche nel territorio elvetico non prevede alcun costo di attivazione. Tale tariffa è attivabile nei WINDTRE Store, tramite app oppure chiamando il 159.

È possibile disattivare la promozione che prevede l’addebito continuativo ogni mese inviando un SMS al 4033 con scritto TRAVEL SVIZZERA NO