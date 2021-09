WindTre GO 50 Star Plus è l'interessante offerta winback che alcuni call center dell'operatore stanno proponendo in questi giorni agli ex clienti. In particolar modo, l'attenzione si rivolge attuali utenti di Iliad o di altri Operatori Virtuali, facendo leva su un canone mensile piuttosto appetibile.

Offerta WindTre GO 50 Star Plus: cosa comprende

Diamo uno sguardo alle principali caratteristiche di questa promozione, che sicuro sta facendo gola a molti ex clienti della compagnia messi al corrente di tale opportunità.

Nel dettaglio, WindTre GO 50 Star Plus darà modo di utilizzare minuti illimitati per effettuare telefonate verso tutte le numerazioni nazionali di rete fissa e rete mobile, con possibilità di roaming nel Regno Unito e nei Paesi dell'Unione Europea. Alle chiamate si aggiungono 200 sms che potranno essere inviati verso tutti i numeri mobili italiani, con le medesime disponibilità in roaming indicate poc'anzi. Terminiamo parlando del traffico dati su rete internet che, in questo caso, ammonta a 50 GB. Limite massimo in roaming pari a 4,4 GB mensili.

Per utilizzare l'offerta WindTre GO 50 Star Plus, gli utenti dovranno sostenere un canone di 7,99 euro al mese, addebitabile sul credito residuo. Al fine di procedere con l'attivazione della promo si richiede il pagamento di un contributo iniziale pari a 20 euro, di cui 17 euro validi per la prima ricarica e 3 euro per la spedizione della SIM (sarà necessario richiedere la portabilità del proprio numero telefonico).

