Ritorna la winback GO100 Star Plus di WINDTRE, tariffa dedicata ad alcuni ex clienti che ora intendono cambiare operatore.

WINDTRE GO100 Star Plus: i dettagli

L’offerta telefonica in questione prevede un bundle di 100 Giga di traffico internet in 4G e 4G+ sulla Top Quality Network, minuti senza limiti verso tutti sia fissi che mobili in Italia, 200 SMS sempre senza distinzioni al prezzo mensile di soli 7,99 euro. Il rinnovo del canone avviene ogni mese su credito telefonico. Inoltre, la promozione in questione gode anche di 4,4 Giga dedicati alla navigazione in roaming nei paesi europei

Il messaggio informativo che molti ex clienti Wind o WINDTRE stanno ricevendo è molto simile al seguente:

100GIGA, minuti illimitati e 200SMS a 7.99E/mese con la Top Quality Network di WINDTRE: SE NON LA PROVI NON CI CREDI! Attivazione GRATIS e SIM 0E nei nostri negozi entro il 09/09. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e privacy su windtre.it/go100splus/

Costi ed altro

La tariffa winback che abbiamo visto poc'anzi non ha alcun contributo di attivazione. Oltre a questo anche la SIM è completamente gratuita. In pratica, l’unica spesa da sostenere la prima volta sarà pari ad una ricarica necessaria per coprire il primo mese di offerta.

Inoltre, tale offerta è attivabile nei negozi solo fino al 9 Settembre 2021.

