WINDTRE: Absolute Fibra senza Modem da 16,99€

Oltre alla Super Fibra di WINDTRE, l'operatore nato dalla fusione dei brand H3G e Wind, dispone anche di una promozione Senza Modem denominata Absolute.

Questa promozione è molto simile alla tariffa standard per avere internet a casa solo che con la soluzione che vedremo tra poco non siete vincolati al pagamento rateale del modem per 48 mesi.

WINDTRE Absolute: i dettagli

L'offerta senza Modem è praticamente una scelta obbligata da parte degli operatori dato che l'AGCOM ha emesso una delibera specifica, la n. 348/18/CONS, che prevede all'utente di scegliere una promozione per internet a casa senza avere un Modem a rate.

WINDTRE di fatto propone la sua tariffa Absolute con attivazione gratuita, internet flat h24 fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload, 12 Mesi di Amazon Prime (proprio come nella Super Fibra standard), e la possibilità di avere Giga Illimitati con uno sconto sulla promo internet a casa se in possesso di SIM Mobile con offerta compatibile.

Nello specifico, ecco i prezzi proposti dall'operatore:

Absolute in FTTH , FTTC e ADSL : il prezzo ammonta a 16,99 euro al mese in convergenza, oppure, senza la presenza di una SIM è di 20,99€.

, e : il prezzo ammonta a in convergenza, oppure, senza la presenza di una SIM è di 20,99€. Absolute in Bitstream (WLR) : il canone è di 27,99 euro senza convergenza, mentre, viene scontato a 24,99€ con una promo Mobile compatibile.

: il canone è di 27,99 euro senza convergenza, mentre, viene scontato a con una promo Mobile compatibile. Absolute in FTTC NGA o FTTH Aree Bianche: in questo caso vengono aggiunti 2 euro al mese in più su entrambe le versioni.

Le promozioni mobili compatibili che garantiscono lo sconto con vergente sono tutte quelle attivate dopo il 16 Marzo 2021 che prevedono sia traffico voce che dati.

Inoltre, con l'offerta senza Modem di WINDTRE è possibile chiamare tutti i numeri sia fissi che mobili in Italia ed anche le numerazioni fisse di Europa Occidentale, USA e Canada a 0 centesimi al minuto con uno scatto alla risposta di 23 centesimi.

WINDTRE offre anche un servizio di assistenza sul Modem sia da remoto che in loco a partire da 30 euro. L'assistenza in caso di guasto sulla linea è invece gratuito.