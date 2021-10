Ritorna la favolosa promo MIA SuperFibra dedicata ad alcuni fortunati clienti mobili WINDTRE. L'operatore nato dalla fusione tra H3G e Wind propone questa tariffa a meno di 20 euro al mese, tutto compreso.

MIA SuperFibra: i dettagli

La tariffa in questione offre internet illimitato a casa anche in FTTH fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mega in upload con il nuovo Modem Wi-Fi 6 incluso, attivazione gratuita e assistenza Kasko sull'apparato compresa per 4 anni. Oltre alla Fibra compreso nel canone mensile di 19,99€ è compreso anche un coupon di 12 mesi del servizio Amazon Prime.

Il prezzo che abbiamo visto poc'anzi è valido esclusivamente per un target specifico di clientela che richiede l'attivazione con le tecnologie ADSL ULL, FTTC VULA o FTTH. Nono sono incluse in questa promo ADSL WLR. FTTH in Aree Bianche e FTTC NGA. Inoltre, la scontistica rimane se verrà mantenuta attiva l'offerta mobile altrimenti il prezzo salirà a 25,99 euro al mese.

Il voucher che dà diritto a 1 anno di Prime incluso verrà recapitato tramite email entro 30 giorni dall'attivazione della linea.

Costi ed altro

La MIA SuperFibra in questa versione low-cost è attivabile da alcuni già clienti WINDTRE solo nei negozi e prevede un vincolo contrattuale minimo pari a 24 mesi.