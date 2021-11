Windows 11 SE: ecco quando verrà presentato

Il gigante del software Microsoft si sta preparando ad ospitare un nuovo evento nei prossimi giorni, precisamente il 9 novembre. La società non ha rivelato molte informazioni in relazione al suddetto shot, ma l'ultimo post della compagnia suggerisce che ci saranno nuove funzionalità o aggiornamenti relativi al campo “education” di Windows.

Windows 11 SE: ecco quando arriverà

La dichiarazione di Microsoft rivela molto meno “Unisciti a noi alle 9:00 PT di martedì 9 novembre, mentre condividiamo uno sguardo all'interno delle ultime soluzioni tecnologiche mentre esaminiamo le lacune nell'apprendimento lasciate dalla pandemia.

Ascolta i partner Microsoft, i dirigenti scolastici e alcuni ospiti speciali e scopri le tecnologie nuove ed esistenti di Microsoft Education“.

È interessante notare che questo annuncio arriva solo un paio di settimane dopo il debutto del nuovo sistema operativo Windows 11 di Microsoft e i successivi aggiornamenti per i dispositivi Surface.

Inoltre, la società potrebbe anche lanciare un nuovo laptop economico a basso costo, avente il moniker Surface Laptop SE, con Windows Central che afferma che Microsoft ha lavorato su un laptop senza fronzoli per gli studenti.

Non di meno, l'azienda potrebbe anche svelare una nuova iterazione di Windows 11 per il mercato dell'istruzione, che, se i rapporti sono corretti, questo software presenterà il moniker di Windows 11 SE.

Il laptop includerà un display da 11,6 pollici con Intel N4120 Celeron per l'alimentazione, abbinato a un massimo di 8 GB di RAM. Questo soddisferà gli studenti K-12, con il laptop che scenderà al minor costo possibile, sfoggiando solo una porta USB-A e USB-C sulla scocca.

Nel caso foste curiosi, sappiate che, in passato, l'OEM di Redmond ha già utilizzato questo moniker per Windows 98, tuttavia, questa edizione SE di Windows 11 non sarà una seconda generazione del software, ma sarà simile alla variante S di Windows 10, realizzata per dispositivi a basso costo che sfidano i Chromebook di Google.