L'ISO di Windows 11 è appena trapelato, stando a quanto rivela la nuova interfaccia utente (UI) a pochi giorni dal debutto ufficiale del sistema operativo.

Windows 11: cosa sappiamo?

Microsoft annuncerà la prossima versione del suo software per PC chiamata Windows 11 il 24 giugno. Ieri, un'edizione quasi definitiva del sistema con numero di build 21996.1 è trapelata su un sito di forum cinese. La fuga di notizie non solo conferma il moniker del dispositivo, ma rivela anche la sua nuova interfaccia utente e funzionalità.

L'ISO di Windows 11 trapelato rivela che il nuovo sistema operativo non è poi così diverso da Windows 10 in termini di design. Tuttavia, ci sono molti cambiamenti evidenti nella UI in tutto il sistema operativo come angoli arrotondati, le nuove animazioni, le icone colorate e un'esperienza generale più pulita. A primo impatto, l'estetica di Windows 11 sembra quasi identica all'ormai defunto Windows 10X.

Il menu Start e le icone sono ora posizionati al centro della barra delle applicazioni. Gli utenti che non lo desiderano al centro possono utilizzare uno switch fornito nell'impostazione per spostarlo nell'angolo sinistro della barra delle applicazioni. I Live Tile sono stati sostituiti da app bloccate e file a cui si accede di recente nel menu Start.

Il tutto è stato dotato di widget a scorrimento per meteo, notizie e altri contenuti da Internet. Il pulsante di ingrandimento su tutte le app ha una funzione di controllo che offre un paio di opzioni per agganciare le finestre in diverse sezioni. Presenta nuovi temi incorporati e una Dark Mode migliorata. Sebbene sia stato segnalato che Microsoft stesse lavorando ad un nuovo negozio per le app, il Windows Store disponibile nella build trapelata di Windows 11 è quasi lo stesso di quello disponibile su Windows 10.

I lettori dovrebbero tener conto che l'ISO di Windows 11 trapelato (build numero 21996.1) è una versione quasi definitiva. Pertanto, Microsoft dovrebbe aggiungere più funzionalità una volta annunciato. È possibile che la build trapelata contenga programmi dannosi o virus. Pertanto, gli interessati dovrebbero installarlo su una macchina virtuale.

Per riassumere, Windows 11 sembra una versione più raffinata di Windows 10. Quest'ultimo invece, terminerà il supporto per Windows 10 di 10 anni fa il 14 ottobre 2025.

