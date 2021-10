Windows 11: ecco COSA FARE per installarlo

La versione stabile di Windows 11 è ora ufficialmente disponibile per il download. Mentre i computer che eseguono la nuova iterazione del firmware di Microsoft verranno rilasciati nelle prossime settimane, l'azienda consente già l'aggiornamento dei “vecchi dispositivi compatibili” da ieri.

Windows 11: ecco la procedura corretta

Quindi, se avete acquistato di recente un PC con Windows 10, molto probabilmente ora potrete eseguire l'aggiornamento a Windows 11. Ricordiamo che l'OEM di Redmond ha deciso di distribuire il nuovo sistema operativo in più fasi, quindi non tutti i computer desktop e laptop compatibili riceveranno il firmware in queste ore.

Microsoft ha affermato in precedenza: “Ci aspettiamo che a tutti i dispositivi Windows 10 idonei venga offerto un aggiornamento a Windows 11 entro la metà del 2022“. In altre parole, alcuni utenti dovranno attendere più di sei mesi per vedere la nuova UI.

Puoi verificare se il computer è pronto per essere aggiornato dovrete andare in Windows Update, disponibile nelle impostazioni di Windows 10. Potete anche saltare il turno e aggiornare immediatamente utilizzando il nuovo Assistente all'installazione di Microsoft. Un'altra opzione è creare un supporto di installazione di Windows 11 o scaricare un'immagine ISO del software.

Ricordate che Windows 11 ha un'interfaccia aggiornata e un menu “Start” tutto nuovo, widget interattivi, Microsoft Teams integrato e uno Store aggiornato. Questa è solo una piccola parte delle innovazioni del nuovo sistema operativo.

Presto saranno in vendita nuovi prodotti Microsoft Surface con Windows 11 preinstallato, nonché nuovi PC e laptop di ASUS, Lenovo e HP. Anche altri produttori di PC come Acer, Dell e Samsung rilasceranno presto i loro terminali Windows 11.

Come si fa?

Questo è il metodo per fare l'upgrade con l'assistente ma, prima di iniziare, controllate se le seguenti condizioni:

Dovete avere una licenza di Windows 10;

Sul PC deve essere installato Windows 10, versione 2004 o successiva per eseguire Installation Assistant;

Il PC soddisfa le specifiche del dispositivo Windows11 per i requisiti di aggiornamento e le funzionalità supportate. Alcune funzionalità richiedono hardware aggiuntivo. Vi consigliamo inoltre di visitare il sito Web del produttore del vostro PC per informazioni sui driver aggiornati e sulla compatibilità dell'hardware;

Il tuo PC deve avere 9 GB di spazio libero su disco;

Dopo aver scaricato l'assistente all'installazione:

Selezionate Esegui. Dovete essere un amministratore per effettuare questa mossa;

Una volta che lo strumento conferma che l'hardware del dispositivo è compatibile, vi verranno presentate le condizioni di licenza. Selezionate Accetta e installa;

Una volta che lo strumento è pronto, fate clic sul pulsante Riavvia ora per completare l'installazione sul PC.

L'installazione di Windows11 potrebbe richiedere del tempo e il PC si riavvierà alcune volte. Assicuratevi di non spegnerlo per nessun motivo.

Fateci sapere come vi siete trovati e se siete riusciti senza intoppi.