Microsoft svelerà una nuova versione di Windows il 24 giugno. Sono passati sei anni da quando il colosso di Redmond ha annunciato per la prima volta Windows 10.

Windows 11: come si chiamerà il nuovo software di Microsoft?

Il sistema operativo attuale ha ricevuto diversi aggiornamenti che hanno introdotto nuove funzionalità da allora, ma l'azienda ha mantenuto sempre lo stesso nome al software. Il prossimo 24 giugno invece, il gigante della tecnologia annuncerà una nuova versione di Windows.

Sì, una nuova versione di Windows arriverà alla fine del mese secondo un tweet citato da Yusuf Mehdi, il vicepresidente aziendale di Modern Life, Search & Devices Group, presso Microsoft. Il funzionario ha citato un tweet proveniente dall'account ufficiale di Windows in cui si affermava che ci sarebbe stato un evento il 24 giugno.

Sebbene il tweet originale non dicesse a cosa servisse lo show, un video teaser includeva suggerimenti sul fatto che fosse correlato al sistema operativo Windows. Tuttavia, è il signor Mehdi che ha spoilerato il tutto fornendoci un simpatico ricordo di quando venne annunciato Windows 95 tantissimi anni or sono.

I haven’t been this excited for a new version of @Windows since Windows 95! Although I don’t remember the box being that big. Make sure you save the date for June 24! #MicrosoftEvent https://t.co/j80Sh9rwos pic.twitter.com/XgfEI2qxqG — Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) June 2, 2021

È stato riferito che il colosso di Redmond abbia già inviato gli inviti per l'evento e che il CEO, Satya Nadella, così come il Chief Product Officer, Panos Panay, presenteranno all'evento.

Ci sono speculazioni sul fatto che questa nuova versione verrà lanciata come Windows 11 citando il teaser nel tweet sopra e il fatto che l'evento è programmato per le 11:00 (ora locale USA). Indipendentemente da come verrà chiamata, la nuova iterazione dovrebbe arrivare con modifiche visive come nuove icone, un file manafger migliorato e un supporto audio Bluetooth migliorato. Dovremmo anche vedere alcune delle funzionalità che si diceva fossero state riprese dal sistema operativo Windows 10X (un particolare s.o. che non vedrà mai la luce del sole).

Siamo molto curiosi di conoscere nuova versione di Windows e non vediamo l'ora di vedere cosa ha in serbo Microsoft per noi.

Microsoft

Elettronica