Windows 11 è in arrivo con le app Paint e Foto completamente riprogettate. L'ultima versione di Microsoft di fatto, presenterà un restyling della sua iconica app MS Paint. In queste ore l'azienda ha appena svelato la nuova interfaccia moderna e l'aspetto delle due app che – finalmente – ora si abbinano all'estetica del design della UI.

Windows 11 lavora sul nuovo design delle app

Il gigante tecnologico americano ha condiviso (tramite WindowsLatest) un primo teaser che mostra la revisione visiva per le applicazioni Paint and Photos. Apparentemente, la società sta lavorando a un nuovo design per quasi tutte le app stock integrate in Windows 11. In altre parole, anche altri software preinstallati di base come Orologio, Registratore vocale, Calcolatrice, Office, Blocco note e molte altre riceveranno il restyling completo.

Con la nuova versione di Windows, le applicazioni Paint and Photos abbandoneranno il loro tradizionale menù a nastro per un'intestazione Fluent che è simile a quella del File Explorer e corrisponde anche al resto degli elementi visivi del sistema operativo.

Guardando le immagini condivise da Microsoft, il nuovo Paint presenterà anche una barra degli strumenti semplificata. Inoltre, la sua intestazione Fluent ospiterà anche alcune importanti funzioni come i pennelli “File”, “Modifica”, tra le altre caratteristiche.

La nuova revisione aggiungerà, infine, semplici icone per eseguire attività di base. La società inizierà a distribuire le app stock aggiornate per Windows 11 nel corso delle prossime settimane per ricevere feedback dai consumatori. Insieme a queste, l'azienda sta anche lavorando a una nuova prospettiva e al client Microsoft Teams di nuova generazione per il sistema operativo.

Intanto, vi segnaliamo che l'adozione di questo software cresce a dismisura, nonostante non sia stato rilasciato ancora.

