Un nuovo rapporto ha rivelato che l'ultima versione di Windows di Microsoft è già stata installata in un bel numero di PC. Secondo il sondaggio, la Windows 11 è attualmente in esecuzione sull'1% dei PC.

Windows 11 piace molto, a quanto pare

La notizia arriva da AdDuplex, che ha condiviso le informazioni è il suo ultimo rapporto sull'utilizzo del software di Microsoft e che ora include anche Windows 11. Inoltre, i dati si basano sulle informazioni raccolte da circa 5.000 applicazioni che utilizzano AdDuplex SDK versione 2 o successiva. Il dato è stato raccolto il 26 luglio 2021 e la società ha dichiarato che erano stati intervistati 60.000 utenti.

Al momento, l'ultima versione del sistema operativo Windows viene eseguita sullo 0,9% dei PC intervistati da AdDuplex. Il rapporto ha anche aggiunto che esiste ancora lo 0,2 percento dei sistemi che eseguono la versione Insider del sistema operativo Windows 10, che potrebbe essere la build 21H2.

La cifra è davvero molto bassa a causa della disponibilità molto limitata della build 21H2. L'unico modo per utilizzare questa versione è essere espulsi dal canale Beta per non soddisfare i requisiti di sistema di Windows 11. Significa che non si può nemmeno scegliere di ottenerla questa particolare iterazione.

AdDuplex ha anche notato la velocità con cui venivano installate le versioni più recenti del sistema operativo del colosso di Redmond. L'ultimo rapporto sull'utilizzo di questo software è arrivato ad aprile e aveva scoperto che la versione 2004 di Windows 10 era ancora la più popolare di tutto il sistema operativo. In particolare, anche i requisiti di sistema sono stati notevolmente aumentati con Windows 11. Ora, un minor numero di PC sarà in grado di eseguire l'aggiornamento alla versione più recente.

