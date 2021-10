Windows 11 avrà il Play Store? Non ufficialmente, ma grazie agli utenti

Il supporto alle applicazioni Android su Windows 11 è, sin dall’annuncio del sistema operativo da parte di Microsoft, una delle funzionalità più importanti introdotte da parte del colosso di Redmond. È vero che non è disponibile dal lancio, tuttavia sta per arrivare. Nella versione beta Insider Preview, infatti, è già possibile provare una serie di app e lo Store stesso. Qualche utente però si sarà certamente chiesto: ma arriverà anche il Google Play Store? Ufficialmente no, dato che Microsoft non ha confermato il supporto. La community, però, si è già attivata.

Windows 11 ottiene il Google Play Store, ma non in via ufficiale: ecco come

A mostrare il funzionamento del negozio di app della società di Mountain View su Windows 11 è stato ADeltaX tramite Twitter.

Come potete vedere dalle immagini qui sopra, egli è riuscito a installare e rendere funzionante (anche se non perfettamente) il Play Store nell’ultima iterazione di Windows. Ciò è possibile grazie al sottosistema Windows per Android, detto anche WSA. Tale funzionalità consente il sideload delle app per dispositivi del robottino verde su PC Windows 11, tra le quali figura anche lo stesso Google Play Store. È un processo leggermente complesso ma funzionante. Per questioni tecniche e di sicurezza, si sconsiglia di attuarlo a meno che non siate sviluppatori o “smanettoni”.

In ogni caso, grazie a questo stratagemma pensato da ADeltaX è possibile installare anche i Google Play Services per utilizzare applicazioni e giochi che li necessitano nel sistema. Ciò non è fattibile senza Play Store; per questo motivo, i prodotti proposti da Microsoft saranno solamente quelli disponibili su Amazon Appstore, negozio di app che già abbiamo occasione di vedere e provare sui tablet Amazon Fire e dispositivi come Fire TV Stick. In altre parole, è una selezione molto limitata (al lancio pari a 50 app) rispetto all’intero catalogo del Play Store.

A proposito del Google Play Store, la società ha deciso di ridurre le commissioni agli sviluppatori per le app in abbonamento.