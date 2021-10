Windows 11: una buona ed una cattiva notizia per le app Android

Microsoft, annunciando il nuovo sistema operativo Windows 11, promise che fin da subito ci sarebbe stato anche il supporto per le app Android. Purtroppo, la società non ha mantenuto la parola, garantendo però che tale integrazione sarebbe stata disponibile in una fase successiva. Nella giornata di ieri, il colosso di Redmond ha però diffuso alcune informazioni che hanno fatto storcere il naso a molti.

Windows 11 avrà solo alcune app Android selezionate al momento del lancio

In base a quanto pubblicato dalla stessa Microsoft sul sito ufficiale, apprendiamo quanto segue:

Per essere disponibile su un dispositivo Windows 11, un'app Android deve essere prima pubblicata sull'Amazon Appstore. Attualmente sono disponibili solo alcune applicazioni selezionate da Microsoft ed Amazon.

L'aggiornamento del supporto per le app Android è ora disponibile nel canale Beta di Windows Insider. Attualmente, si contano circa 50 applicazioni il cui funzionamento su Windows 11 dovrebbe essere garantito. Probabile quindi che un maggior numero di app venga aggiunto nel prossimo futuro, ma potrebbe volerci un bel po' di tempo prima che siano pubblicate sullo Store.

Ricordiamo che le app Android su Windows 11 dovrebbero godere del supporto multi-istanza, il che darebbe modo all'utente di eseguire più istanze della stessa applicazione in contemporanea, soluzione che tornerebbe estremamente utile ad esempio per consultare diversi account creati su un medesimo social network.