Fin dalle prime versioni di Windows 10, gli utenti si sono lamentati del tempo impiegato da Microsoft per introdurre nuove icone. Il problema principale è che l’azienda utilizza ancora molte delle sue icone che provengono dall’era di Windows 95.

Windows 10: arrivano le nuove icone, finalmente

Quando è arrivato Windows 10, la compagnia ha promesso un design pulito, futuristico e piatto, ma è un peccato vedere che le icone “old style” di quasi trent’anni fa ancora presenti nella UI. Apparentemente, gli utenti che sognano un nuovo design si potranno rallegrare, in quanto, finalmente, Microsoft sta per compiere un grande cambiamento in questa direzione.

Secondo The Verge, Microsoft sta pianificando una nuova revisione del design del software per PC come parte di un “ampio ringiovanimento visivo“. I cambiamenti più importanti saranno implementati entro la fine dell’anno, presumibilmente con l’aggiornamento di Windows 21H2. Le prime modifiche alle icone sono state individuate nelle build di Insider Preview di marzo. La società ha introdotto nuove icone relative alle seguenti categorie: Esplora file, Cartelle, Cestino, Unità disco e altro ancora. Ora, la società abbandonerà l’intero set di icone in stile Windows 95 che possiamo ancora individuare nel sistema operativo.

Windows Latest ha già individuato nuove icone per la modalità di ibernazione, rete, memoria, unità floppy e molto altro. Le nuove icone vengono implementate nel file shel32.dll nelle versioni di anteprima di Windows 10. Questa DLL è una parte importante della shell di Windows, che mostra le icone in una varietà di finestre di dialogo in tutto il sistema operativo.

Sebbene Microsoft abbia modernizzato altre parti del sistema operativo, la società non ha tenuto in grande considerazione le icone di shel32.dll. Si spera che la nuova revisione eliminerà le icone delle unità floppy una volta per tutte. Dopo tutto, i floppy disk appartengono al passato.

Secondo il rapporto, il nuovissimo design di Windows 10 di Microsoft fa parte del progetto Sun Valley. Le modifiche visive faranno probabilmente parte dell’aggiornamento di Windows 10 21H2 che potrebbe raggiungere i computer ad ottobre prossimo. Sfortunatamente, Microsoft non ha ufficialmente dettagliato il suo progetto Sun Valley. Tuttavia, un elenco di lavoro all’inizio di quest’anno menziona chiaramente un “radicale ringiovanimento visivo di Windows“.

Nonostante il fatto che tutti gli occhi stiano attualmente fissando l’aggiornamento di Windows 10 21H1, ci aspettiamo di saperne di più sull’aggiornamento di Sun Valley (21H2) nel corso del mese corrente. L’azienda terrà la sua conferenza Microsoft Build alla fine di questo mese. Durante l’evento di tre giorni, ci aspettiamo di ricevere maggiori dettagli sulle prossime iterazioni di Windows 10.

