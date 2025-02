Wind Tre tira fuori dal cilindro la super offerta da 5,99€ con ben 200 Giga

Wind Tre sta proponendo a diversi ex clienti la tariffa denominata GO 200 XS 5G, tramite un SMS che invita questi ultimi a recarsi in negozio per procedere con l’attivazione.

Nel dettaglio, l’offerta Wind Tre GO 200 XS 5G prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 SMS e 200 Giga di traffico dati in 5G al costo di 5,99 euro al mese, con addebito su credito residuo.

Come attivare l’offerta Wind Tre GO 200 XS 5G

L’obiettivo è quello di riconquistare i vecchi clienti attraverso la strategia winback, che la compagnia segue regolarmente pubblicizzando varie offerte a partire da 4,99 euro al mese. Queste promozioni di Wind Tre includono diverse quantità di traffico dati, fino ad un massimo di 200 Giga, e sono suddivise in “taglie” come XXS, XS, S, M, L e XL. Oltretutto, sono disponibili anche le versioni abilitate al 5G, con pagamento tramite Easy Pay o su credito residuo.

Per sottoscrivere l’offerta GO 200 XS 5G, è necessario recarsi in un punto vendita Wind Tre e richiedere la portabilità del numero. Il costo di attivazione è gratuito, mentre per la nuova SIM si pagano 10 euro, anche se in alcuni casi potrebbe essere fornita senza costi aggiuntivi. L’SMS ricevuto indica una scadenza personalizzata, come ad esempio il 16 febbraio, ma queste date sono solite variare a seconda del cliente considerato. Nonostante nel messaggio sia presente un link che sembra consentire l’acquisto online, al momento l’offerta può essere attivata solo in negozio.

Come per altre offerte Wind Tre, sono inclusi gratuitamente i servizi di reperibilità “Ti ho cercato” e l’ascolto della segreteria telefonica, sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per utilizzare la rete 5G, è necessario avere un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal servizio. Wind Tre continua quindi ad ingolosire gli ex clienti che hanno scelto servizi di operatori concorrenti, proponendo offerte mirate a prezzi davvero competitivi, come nel caso della GO 200 XS 5G proposta in questi giorni dal reparto commerciale.