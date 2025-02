Wind Tre: nuova offerta di San Valentino a 5,99 euro per tutti gli innamorati

In occasione di San Valentino, Wind Tre ha lanciato un’offerta speciale che ha per protagonista la GO 150 XS 5G Digital, disponibile con 5,99 euro al mese per i nuovi clienti in portabilità da alcuni operatori selezionati.

La promozione, valida fino al 16 febbraio, include l’attivazione gratuita, normalmente a pagamento (3,99 euro): un dettaglio che si aggiunge alle già vantaggiose condizioni di questa offerta Wind Tre.

Per richiederla è necessario visitare la pagina dedicata sul sito di Wind Tre, accessibile tramite un link specifico, dove è stata aggiunta una grafica a tema per la festa degli innamorati.

Offerta Wind Tre GO 150 XS 5G Digital: cosa comprende

La GO 150 XS 5G Digital proposta per San Valentino include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso i numeri nazionali e 150 GB di traffico internet in 5G alla massima velocità disponibile. Wind Tre rivolge questa promozione a chiunque effettui la portabilità del numero da compagnie come Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile ed altri operatori virtuali, tra cui CMLink, Digi Mobil, Tiscali e molti altri elencati sul sito.

Oltre alla versione da 5,99 euro, Wind Tre propone due varianti della stessa offerta con prezzi leggermente superiori:

GO 150 5G Digital AutoPay a 7,99 euro al mese, con Ricarica Automatica attiva;

GO 150 5G Digital a 8,99 euro al mese, con addebito sul credito residuo.

Anche per queste due alternative, l’attivazione è gratuita, mantenendo invariati i contenuti dell’offerta. Le promozioni sono accessibili sia dalla pagina dedicata alle offerte su rete mobile e sia dalla homepage del sito di Wind Tre.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle offerte Operator Attack, pensate per attirare utenti di altri operatori proponendo loro condizioni ancora più competitive. L’offerta di San Valentino a cui ha pensato Wind Tre rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca un piano tariffario conveniente, con un risparmio immediato sull’attivazione e un pacchetto dati generoso per navigare in 5G senza preoccupazioni.