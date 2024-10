Wind Tre ripropone una clamorosa offerta a 4,99 euro con ben 200GB

Wind Tre ha recentemente lanciato l’offerta GO 200 XXS 5G, con lo scopo di attirare l’attenzione di alcuni ex clienti selezionati grazie ad una tariffa winback altamente competitiva.

Tra gli elementi degni di nota per quanto riguarda la configurazione, l’offerta Wind Tre GO 200 XXS 5G propone 200 Giga di traffico dati in 5G a soli 4,99 euro al mese, con addebito su credito residuo, e rappresenta una delle proposte più economiche dell’operatore, disponibile anche nella versione con pagamento Easy Pay.

Offerta Wind Tre GO 200 XXS 5G: come attivarla

Da tempo Wind Tre, al pari di altre compagnie, utilizza offerte winback per invogliare gli ex clienti a tornare sfruttando opzioni vantaggiose. Le promozioni di questa tipologia includono pacchetti di traffico dati che spaziano dai 100 ai 200 Giga, disponibili nelle varianti di prezzo denominate XXS, XS, S, M, L e XL. Per le versioni che includono la navigazione in 5G, il costo mensile di base parte da 5,99 euro. Tuttavia, come detto, la GO 200 XXS 5G è proposta in questi giorni al prezzo esclusivo di 4,99 euro al mese ed è possibile richiederla presso i negozi Wind Tre autorizzati.

La composizione dell’offerta Wind Tre GO 200 XXS 5G include minuti illimitati verso numeri nazionali, 50 SMS e 200 Giga di internet in 5G, tutti addebitabili su credito residuo, senza costi di attivazione né costo aggiuntivo per la SIM. Optando per la versione Easy Pay, con pagamento automatico, è previsto invece un costo di attivazione una tantum di 49,99 euro, che l’utente può scegliere di pagare in un’unica soluzione o di rateizzare in 24 rate mensili da 2,08 euro ciascuna.

In caso di rateizzazione, il costo mensile dell’offerta sarà poi scontato di un importo equivalente alla rata, purché l’utente mantenga l’offerta attiva per l’intero periodo di 24 mesi. Nel caso in cui il cliente d0vesse recedere dall’offerta prima dei 2 anni, Wind Tre addebiterebbe comunque le rate residue del costo di attivazione per i mesi mancanti, che potranno essere pagate o in un’unica soluzione o secondo il piano rateale scelto.