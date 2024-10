Vodafone rivuole gli ex clienti e prova a convincerli con l'offerta da 6,99€

Vodafone sta riproponendo una delle sue tariffe più popolari, ossia l’offerta Vodafone Silver, che include 100 Giga in 5G, oltre a minuti ed sms illimitati, a soli 6,99 euro al mese, rivolta ad alcuni ex clienti che hanno cambiato operatore.

Tale strategia consiste nell’invitare gli ex utenti, tramite sms, a tornare in Vodafone, sempre che questi abbiano precedentemente fornito il consenso commerciale prima di passare ad un nuovo gestore.

Come attivare l’offerta Vodafone Silver

L’offerta Vodafone Silver non è una novità assoluta, essendo già stata proposta a inizio ottobre e durante il mese di settembre. In entrambe le occasioni, Vodafone aveva intrapreso campagne simili, indirizzando messaggi promozionali ad ex clienti che non avevano ancora accettato l’offerta o che non avevano ricevuto l’sms nelle campagne precedenti.

Per accedere alla promozione, è fondamentale che l’ex cliente riceva l’sms winback da Vodafone, il quale contiene una data di scadenza personalizzata per aderire all’offerta, variabile a seconda del destinatario selezionato dal reparto commerciale. Il messaggio specifica inoltre le modalità di attivazione, che è possibile portare a termine sia in negozio e sia online attraverso un link riportato nello medesimo sms. Qualora si scegliesse di attivare l’offerta online, occorrerebbe inserire il proprio numero di telefono in un campo specifico; dopodiché si riceverebbe un codice dedicato via sms, grazie a cui completare l’acquisto della SIM senza costi di spedizione e con pagamento tramite carta di credito o IBAN.

Tuttavia, in entrambi i casi, è necessario rispettare la scadenza indicata nel messaggio. Con la campagna corrente, la scadenza generale per sottoscrivere l’offerta Vodafone Silver è fissata al prossimo 29 ottobre, ma ripetiamo ancora che questa data potrebbe variare in base all’utente che ha ricevuto il messaggio promozionale. Per maggiori informazioni su tutte le più interessanti offerte Vodafone, consultate sempre il sito ufficiale dell’operatore.