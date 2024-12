Wind Tre: restano pochissimi giorni per attivare l'offerta da 4,99€ con 200GB

Wind Tre sta di nuovo proponendo la tariffa GO 200 XXS 5G, tramite una campagna winback via sms che si rivolge ad alcuni ex clienti selezionati, attualmente impegnati con altri operatori.

Questa offerta Wind Tre, ad un costo di soli 4,99 euro al mese, include minuti illimitati, 50 sms e 200 Giga in 5G. Gli interessati hanno la possibilità di scegliere fra l’addebito su credito residuo e la modalità Easy Pay, che prevede il pagamento automatico.

Offerta Wind Tre GO 200 XXS 5G: come attivarla

Per attivare l’offerta Wind Tre GO 200 XXS 5G, entro il 9 dicembre, i clienti che hanno ricevuto l’sms informativo dal reparto commerciale devono recarsi in un negozio dell’operatore per acquistare una nuova SIM con portabilità del numero. Nella versione con addebito su credito residuo, sia il costo di attivazione e sia quello per la nuova SIM sono completamente gratuiti: una proposta allettante per chi vuole ridurre al minimo le spese iniziali.

Invece, scegliendo la modalità Easy Pay sarà necessario affrontare un costo di attivazione pari a 49,99 euro, ma con possibilità di pagarlo in un’unica soluzione oppure suddiviso in 24 rate mensili da 2,08 euro. In quest’ultimo caso, per incentivare la continuità del contratto, Wind Tre applica uno sconto mensile equivalente alla rata del costo di attivazione per tutta la durata dei 24 mesi, mantenendo il costo effettivo dell’offerta invariato. Se però il cliente decidesse di recedere dal contratto prima dei due anni, occorrerebbe saldare la cifra residua del costo di attivazione, con pagamento rateale oppure in unica soluzione.

Questa strategia riflette il tentativo di Wind Tre per riconquistare gli ex clienti con un’offerta economicamente competitiva, soprattutto considerando i 200 Giga in 5G a meno di 5 euro al mese, un pacchetto raro nel mercato attuale. Inoltre, la flessibilità nelle modalità di attivazione, tra credito residuo ed Easy Pay, permette di soddisfare diverse esigenze, rendendo l’offerta Wind Tre GO 200 XXS 5G decisamente interessante per chi cerca convenienza ed elevate performance di rete.