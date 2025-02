Iliad: l'offerta Giga 120 è ora disponibile anche per i già clienti dell'operatore

Iliad ha recentemente introdotto alcune modifiche interessanti per i suoi clienti: l’offerta Giga 120, che include minuti ed SMS illimitati più 120 Giga di dati a 7,99 euro al mese, è ora disponibile non solo per i nuovi utenti ma anche per coloro che sono già clienti Iliad.

La decisione permette a questi ultimi consumatori di ottenere un quantitativo di dati superiore a fronte di un piccolo aumento del canone mensile.

Come attivare l’offerta Iliad Giga

Generalmente, gli upgrade erano disponibili solo con le offerte Iliad Flash, mentre le tariffe standard a 7,99 erano al servizio solo dei nuovi clienti. Ora, la Giga 120 ha sostanzialmente preso il posto delle opzioni Flash, diventando accessibile anche attraverso il cambio piano ed a determinate condizioni.

Per accedere alla Giga 120, i clienti Iliad devono avere già attivato un’offerta che costi meno di 7,99 euro al mese e che offra meno di 120 Giga di dati: non è possibile effettuare l’operazione pagando la medesima cifra o sfruttando un piano con più Giga. L’upgrade è gratuito e può essere effettuato direttamente per mezzo della relativa pagina sul sito web.

Iliad offre anche altre opzioni di upgrade, ad esempio verso la Giga 180 a 9,99 euro al mese, la Giga 250 a 11,99 euro al mese e la Dati 350 a 14,99 euro al mese, sempre con le stesse regole: per passare ad una tariffa più completa, il tuo piano attuale deve costare meno di quello che andrai ad attivare e deve comprendere un bundle di Giga inferiore rispetto alla promozione scelta.

Questa modifica rappresenta un’opportunità per molti clienti Iliad, che potranno così aumentare il proprio bundle di dati senza costi aggiuntivi per il cambio piano, godendo di un servizio ancora più completo. Per maggiori chiarimenti, anche riguardo a tutte le altre promozioni attualmente offerte da Iliad, l’invito resta come sempre quello di visitare il sito ufficiale della compagnia.