Wind Tre lancia l'offerta con minuti, sms e 150GB contro Tim e Kena

Wind Tre, a partire da ieri, ha lanciato una nuova offerta mobile ricaricabile chiamata GO 150 S 5G Easy Pay, rivolta a chi proviene da operatori selezionati e proposta al prezzo molto competitivo di 7,99 euro al mese.

Questa promozione “operator attack” è disponibile esclusivamente nei negozi Wind Tre aderenti ed è studiata per attrarre gli attuali clienti di Tim, Kena Mobile, 1Mobile, Lycamobile, Tiscali e Digi Mobil attraverso la portabilità del numero.

Cosa prevede l’offerta Wind Tre GO 150 S 5G Easy Pay

L’offerta Wind Tre GO 150 S 5G Easy Pay include un pacchetto piuttosto generoso: minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri nazionali, sia mobili che fissi, 50 SMS e ben 150 Giga di traffico internet con connettività fino al 5G. Il tutto ad un costo mensile di 7,99 euro, che viene addebitato tramite il metodo di pagamento Easy Pay, una soluzione automatica che richiede l’associazione ad una carta di credito o ad un conto corrente.

Uno degli aspetti da considerare riguarda il costo di attivazione. Normalmente, questa avrebbe un prezzo di 49,99 euro ma, per i nuovi clienti che mantengono l’offerta attiva per almeno 24 mesi, Wind Tre applica uno sconto significativo. In prima battuta, l’utente pagherà solo 9,99 euro, mentre i restanti 40 euro verranno suddivisi in 24 rate mensili da 1,666 euro ciascuna.

Se l’utente dovesse rimanere con Wind Tre per i due anni previsti dal contratto, ogni mese successivo a tale periodo riceverebbe uno sconto di 1,666 euro, azzerando di fatto il costo delle rate. Tuttavia, in caso di recesso anticipato, il cliente dovrebbe saldare il residuo del costo di attivazione, pagando le rate rimanenti o l’intera somma in un’unica soluzione, a seconda della preferenza scelta al momento della sottoscrizione. Inoltre, il costo per l’acquisto di una nuova SIM Wind Tre ricaricabile è pari a 10 euro, salvo eventuali ed ulteriori sconti.

La nuova offerta Wind Tre rimarrà attiva fino a nuova comunicazione: per saperne di più, visita il sito ufficiale dell’operatore.