Coop Voce, l'offerta super economica costa ancora meno: bastano 4,80€

A partire da ieri, 25 febbraio, Coop Voce ha lanciato una nuova promozione online che resterà valida fino al prossimo 3 marzo.

Nello specifico, stiamo parlando dell’offerta Coop Voce Evo 30 che, in questo periodo, viene proposta con un vantaggioso sconto del 30% sul canone mensile, per effetto di cui il costo iniziale di 6,90 euro, già di per sé contenuto, scende ulteriormente a 4,80 euro e resterà valido a tempo indeterminato.

Cosa comprende e come attivare l’offerta Coop Voce Evo 30

L’iniziativa di Coop Voce è riservata ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da un altro operatore nazionale. Inoltre il costo di attivazione, normalmente fissato a 10 euro, viene adesso azzerato, permettendo ai clienti di pagare solo il primo mese anticipato di 4,80 euro.

Nel dettaglio, l’offerta Coop Voce Evo 30 include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso i numeri nazionali e 30 GB di traffico internet in 4G ogni mese. Una novità interessante riguarda i clienti Elimobile: utilizzando il codice coupon ELICOOP durante l’attivazione, potranno ottenere il primo mese gratuito. Questo codice sembra essere compatibile con qualsiasi operatore nazionale ma non si escludono successive modifiche a riguardo.

Inizialmente, Coop Voce aveva previsto uno sconto per i clienti di Elimobile che si sarebbero orientati verso l’offerta Evo 30 a 6,90 euro, riducendo il prezzo a 4,90 euro al mese con il codice ELICOOP. Tuttavia, con questa nuova promozione, i nuovi clienti Coop Voce potranno beneficiare di un ulteriore risparmio di 10 centesimi al mese, pagando solo 4,80 euro, oltre ad ottenere il primo mese gratuito grazie al codice coupon.

Queste ultime precisazioni sono conseguenti al fatto che Elimobile cesserà i suoi servizi di telefonia mobile a partire dal prossimo 10 marzo: per cui, l’offerta Coop Voce Evo 30 rappresenta un’opportunità interessante per gli utenti in cerca di soluzioni alternative, tenendo conto di un prezzo mensile ancora più basso rispetto alla norma.