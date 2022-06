Wimbledon: come vedere i match in diretta streaming

Ieri è iniziato il più importante torneo di tennis al mondo: Wimbledon 2022. Si tratta di un appuntamento molto atteso dagli amanti di questo sport. Tra l’altro, tutti i tifosi italiani erano pronti a sintonizzarsi per il grande match in programma: Berrettini-Garin.

Si tratta di un appuntamento particolarmente atteso da noi italiani. L’azzurro Matteo Berrettini avrebbe dovuto sfidare il cileno Cristian Garin sul tappeto esborso di oggi. Purtroppo però, a poche ore dalla diretta, Berrettini è risultato positivo al Covid-19. Nondimeno ci sono altri match interessanti.

Il modo più semplice per vedere Wimbledon 2022 in live streaming è attivando un abbonamento con NOW TV. Questa piattaforma di contenuti live e on demand è sempre gestita da Sky, che detiene i diritti di questo torneo anche quest’anno. Se invece ti trovi in fuori casa e hai un abbonamento con la Pay TV allora potrai goderti il match direttamente dall’app Sky GO.

Il problema nasce quando ti trovi in vacanza all’estero. Che sia per riposo o per un viaggio di lavoro, se sei fuori Italia in teoria non riuscirai ad accedere né a NOW TV e né tanto meno a Sky GO. Tuttavia una soluzione c’è e si chiama VPN.

Ottieni ExpressVPN che nasce proprio per ottimizzare lo streaming e aggirare le limitazioni geografiche imposte dalle piattaforme. La sua app, da installare sul dispositivo dal quale vedere i contenuti, ti permetterà, selezionando un server in Italia, di vedere Wimbledon 2022.

Wimbledon 2022: se non hai Sky ecco come vederlo gratis in streaming

Se hai un abbonamento Sky a NOW TV non hai problemi, ma se non ce l’hai c’è comunque un modo per vedere Wimbledon 2022 gratis in streaming. La tua ancora di salvezza, se ami il tennis, è iPLAYER BBC.

Si tratta di una piattaforma streaming di proprietà della BBC che offre contenuti anche sportivi, tra cui Wimbledon, a tutti i cittadini del Regno Unito. Ovviamente anche in questo caso ci sarebbe il problema delle restrizioni geografiche. In altre parole non sarebbe accessibile dall’Italia.

Tuttavia, dotandoti di ExpressVPN, a un costo davvero economico, potrai goderti Wimbledon 2022 direttamente dal tuo dispositivo. Dovrai solamente aprire ExpressVPN e selezionare un server posizionato nel Regno Unito e poi collegarti a iPLAYER BBC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.