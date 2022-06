Wimbledon: come vederlo in streaming gratis

Sta per iniziare l’edizione 2022 di Wimbledon. Si tratta di uno dei tornei di tennis più importanti al mondo che raduna appassionati di questo sport da ogni dove. La 135esima edizione del torneo del Grande Slam che si disputa su erba sta per partire.

Quindi tutti pronti oggi, 27 giugno 2022, a vedere i primi grandi campioni sfidarsi per raggiungere la finale e così vincere l’ambito trofeo. Il calendario sarà fitto di appuntamenti da qui fino a domenica 10 luglio 2022.

Le finali si disputeranno sabato 9 luglio per il singolo femminile e doppio maschile. Mentre domenica 10 luglio per il singolo maschile e il doppio femminile. Tutti dalle ore 15 in poi. Ma come è possibile assistere a tutti i match in programma?

Una soluzione gratuita che ti permette di non perdere nemmeno uno degli incontri di Wimbledon è lo streaming live. Grazie ad alcuni accorgimenti potrai infatti goderti questo torneo gratis e, quindi, senza spendere nemmeno un centesimo.

Wimbledon 2022: il calendario dei match maschile e femminile

Iniziamo subito con il calendario completo di Wimbledon 2022. In questo modo avrai ben presente tutti i match che si susseguiranno sia per la categoria maschile, sia per quella femminile. Ovviamente, ogni giorno avrà diversi campioni sfidarsi in campo:

lunedì 27 giugno dalle 12:00 alle 22:00 primo turno singolo maschile e femminile;

dalle 12:00 alle 22:00 primo turno singolo maschile e femminile; martedì 28 giugno dalle 12:00 alle 22:00 primo turno singolo maschile e femminile;

dalle 12:00 alle 22:00 primo turno singolo maschile e femminile; mercoledì 29 giugno dalle 12:00 alle 22:00 secondo turno singolo maschile e femminile + primo turno doppio maschile e femminile;

dalle 12:00 alle 22:00 secondo turno singolo maschile e femminile + primo turno doppio maschile e femminile; giovedì 30 giugno dalle 12:00 alle 22:00 secondo turno singolo maschile e femminile + primo turno doppio maschile e femminile;

dalle 12:00 alle 22:00 secondo turno singolo maschile e femminile + primo turno doppio maschile e femminile; venerdì 1 luglio dalle 12:00 alle 22:00 terzo turno singolo maschile e femminile + secondo turno doppio maschile e femminile + primo turno doppio misto;

dalle 12:00 alle 22:00 terzo turno singolo maschile e femminile + secondo turno doppio maschile e femminile + primo turno doppio misto; sabato 2 luglio dalle 12:00 alle 22:00 terzo turno singolo maschile e femminile + secondo turno doppio maschile e femminile + primo turno doppio misto;

dalle 12:00 alle 22:00 terzo turno singolo maschile e femminile + secondo turno doppio maschile e femminile + primo turno doppio misto; domenica 3 luglio dalle 12:00 alle 22:00 quarto turno singolo maschile e femminile + ottavi di finale doppio maschile e femminile + ottavi di finale doppio misto;

dalle 12:00 alle 22:00 quarto turno singolo maschile e femminile + ottavi di finale doppio maschile e femminile + ottavi di finale doppio misto; lunedì 4 luglio dalle 12:00 alle 22:00 quarto turno singolo maschile e femminile + ottavi di finale doppio maschile e femminile + quarti di finale doppio misto;

dalle 12:00 alle 22:00 quarto turno singolo maschile e femminile + ottavi di finale doppio maschile e femminile + quarti di finale doppio misto; martedì 5 luglio dalle 12:00 alle 22:00 quarti di finale singolo maschile e femminile + quarti di finale doppio maschile e femminile + semifinale doppio misto;

dalle 12:00 alle 22:00 quarti di finale singolo maschile e femminile + quarti di finale doppio maschile e femminile + semifinale doppio misto; mercoledì 6 luglio dalle 12:00 alle 22:00 quarti di finale singolo maschile e femminile + quarti di finale doppio maschile e femminile;

dalle 12:00 alle 22:00 quarti di finale singolo maschile e femminile + quarti di finale doppio maschile e femminile; giovedì 7 luglio 12:00 alle 22:00 semifinale singolo femminile + semifinale doppio maschile + finale doppio misto;

12:00 alle 22:00 semifinale singolo femminile + semifinale doppio maschile + finale doppio misto; venerdì 8 luglio dalle 14:00 alle 22:00 semifinale maschile + semifinale doppio femminile;

dalle 14:00 alle 22:00 semifinale maschile + semifinale doppio femminile; sabato 9 luglio dalle 15:00 finale singolo femminile + finale doppio maschile;

dalle 15:00 finale singolo femminile + finale doppio maschile; domenica 10 luglio dalle 15:00 finale singolo maschile + finale doppio femminile.

Come vedere il torneo in streaming gratis

Forse non lo sapevi, ma è possibile vedere il torneo di Wimbledon gratis in streaming. Infatti, tutta la programmazione sarà disponibile da oggi su iPLAYER BBC. Questo servizio di streaming live e on demand è un’esclusiva per il Regno Unito.

Tuttavia, grazie a un trucchetto molto semplice anche tu potrai accedere ai suoi contenuti. Ti basterà ottenere ExpressVPN. Questa VPN, che offre un rimborso entro 30 giorni dall’attivazione senza chiedere spiegazioni in merito, integra una funzionalità che aggira i blocchi dovuti all’area geografica di appartenenza.

In questo caso ti basterà scaricare ExpressVPN e attivarla sul dispositivo dove intendi vedere Wimbledon 2022. Fatto questo dovrai selezionare un server del Regno Unito e il gioco è fatto. A tutto il resto ci penserà questa VPN che offre anche larghezza di banda illimitata e server ottimizzati per uno streaming veloce e senza interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.