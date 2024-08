WiFi Extender con 6 antenne: SEGNALE POTENTE a 16€

Porta il segnale del tuo modem o router in tutta la casa grazie a questo WiFi Extender dotato di 6 antenne per una potenza e una copertura incredibili. Oggi è in offerta speciale a un prezzo fantastico su TEMU. Acquistalo adesso a soli 16,97€, invece di 38,99€.

Stiamo parlando del 56% di sconto! Sbrigati però perché questa offerta sta terminando. Si tratta di una promo lampo che trovi solo su TEMU e che potrebbe finire in anticipo causa esaurimento scorte. Ordinando ora hai la spedizione standard gratuita.

WiFi Extender: connessione in tutta la casa senza fatica

Per ottenere un segnale potente e diffuso in tutta casa senza fatica devi affidarti a questo WiFi Extender 6 Antenne in offerta speciale su TEMU. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 16,97€, invece di 38,99€. Supporta fino a 25 dispositivi connessi contemporaneamente.

Estendi il segnale per avere una connessione veloce e stabile in ogni stanza, anche all’esterno per le tue telecamere di sicurezza. Inoltre, supporta velocità fino a 300 Mbps. Basta collegarla alla presa di corrente e premere il tasto WPS per abbinarlo al tuo modem/router.

Approfitta adesso di questa incredibile occasione per assicurarti navigazione, streaming e gaming veloci e stabili. Acquista questo WiFi Extender a soli 16,97€, invece di 38,99€. Lo trovi solo su TEMU e per poche ore soltanto.