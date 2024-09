Wi-Fi 7 ad un prezzo democratico: il TP-Link Deco BE65 in offerta del 25%

Il TP-Link Deco BE65 è uno dei router mesh più avanzati sul mercato, supportando il nuovo standard Wi-Fi 7. Questo sistema tri-band è in grado di fornire velocità combinate fino a 9,214 Mbps, con una suddivisione ottimale tra la banda da 6 GHz (5,760 Mbps), la banda da 5 GHz (2,880 Mbps) e la banda da 2,4 GHz (574 Mbps). Oggi è in offerta su Amazon con un imperdibile sconto del 25%. Non lasciarti sfuggire questa offerta, potenzia la tua rete con la velocità e l’affidabilità del nuovo standard Wi-Fi 7!

Grazie alla larghezza di canale da 320 MHz, permette la trasmissione simultanea di più dati, riducendo significativamente la latenza e garantendo una connessione stabile e veloce anche in abitazioni di grandi dimensioni, fino a 725 metri quadrati con una configurazione a tre unità.

Il Deco BE65 è equipaggiato con quattro porte Ethernet da 2,5 Gbps, ideale per chi necessita di connessioni cablate ad alta velocità. Questo modello è perfetto per lo streaming in 4K, il gaming online e la gestione di case intelligenti, potendo connettere fino a 200 dispositivi senza perdita di prestazioni. La tecnologia Multi-Link Operation (MLO), che consente di inviare e ricevere dati su bande diverse contemporaneamente, migliorando ulteriormente l’efficienza della rete.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato da TP-Link HomeShield, una suite di sicurezza che offre controllo parentale avanzato, protezione contro attacchi informatici e monitoraggio del traffico di rete in tempo reale. Il sistema è retrocompatibile con le generazioni precedenti di Wi-Fi e funziona con qualsiasi provider di servizi Internet (ISP) e modem.

Attualmente, su Amazon è in offerta con uno sconto del 25%, portando il prezzo a 299,99€ (invece dei 399,99€ di listino). Un’offerta imperdibile per chi cerca il massimo.