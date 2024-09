WhatsApp vuole che vediate gli stati di tutti: ecco l'ultima novità

WhatsApp ha di recente integrato un nuovo layout per la visualizzazione degli aggiornamenti di stato, grazie al quale avere fin da subito un’anteprima più efficace e ordinata sia per i contatti in lista che per i canali.

Ora, con l’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.19.4, già disponibile sul Google Play Store, è stata rilasciata una nuova funzionalità che mette a disposizione degli utenti un’ulteriore via per aprire gli aggiornamenti di stato.

L’ultima idea di WhatsApp per gli aggiornamenti di stato

Lo screenshot fornito dal team di WABetaInfo chiarisce meglio il tutto:

Alcuni utenti che utilizzano la versione beta hanno accesso ad una nuova opzione che consente di aprire gli aggiornamenti di stato dal registro delle visualizzazioni. In passato, WhatsApp aveva introdotto un sistema che segnalava la presenza di nuovi aggiornamenti direttamente nell’elenco delle chat, grazie ad un cerchio verde attorno alla foto profilo dei contatti. Questo facilitava l’accesso rapido ai nuovi stati senza dover navigare all’interno della scheda apposita. Con l’ultimo aggiornamento, WhatsApp ha esteso questa caratteristica anche alla finestra che elenca chi ha visto i tuoi aggiornamenti di stato, aggiungendo un cerchio verde attorno alla foto di chi ha pubblicato a sua volta un aggiornamento.

Grazie a questa integrazione, è possibile che gli utenti siano più invogliati a consultare gli aggiornamenti di stato, poiché WhatsApp li avvisa direttamente dall’elenco degli “spettatori”, evitando il passaggio manuale attraverso la scheda dedicata. Attualmente, questa nuova funzionalità è disponibile solo per un gruppo selezionato di utenti beta che hanno aggiornato WhatsApp tramite Google Play Store ma, a breve, anche il restante pubblico verrà coinvolto.