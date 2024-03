WhatsApp: video fino ad 1 MINUTO negli aggiornamenti di stato

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano senza sosta a lavorare per rendere questa popolare applicazione di messaggistica istantanea sempre più completa e versatile nel suo utilizzo.

Grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.7.6, disponibile sul Google Play Store, sono emerse tracce della nuova funzionalità per condividere video di durata massima pari ad 1 minuto tramite aggiornamenti di stato.

Raddoppia la lunghezza dei video negli stati di WhatsApp

Lo screenshot pubblicato da WABetaInfo mostra nel dettaglio la schermata utile per selezionare la porzione della clip da condividere nel proprio stato di WhatsApp:

Fino a questo momento, la lunghezza massima dei video che era possibile condividere tramite aggiornamento di stato era pari a 30 secondi: sembra dunque che tale limite sia stato innalzato ad 1 minuto. Per adesso, parliamo di un vantaggio disponibile solo per un numero ristretto di beta tester, che hanno quindi la possibilità di sperimentare con mano la nuova funzione: vi ricordiamo che potrebbe essere necessario aggiornare WhatsApp per usufruirne appieno.

La decisione di aumentare la durata dei video condivisibili tramite aggiornamenti di stato giunge probabilmente come risposta ai feedback ricevuti. Di conseguenza, si tratta di un passo in avanti che verrà certamente apprezzato dagli utenti. Come detto, questa nuova funzionalità è attualmente al servizio solo di pochi “prescelti” nel circuito beta ma, in tempi ristretti, dovrebbe essere rilasciata per tutti coloro che ne fanno parte e subito dopo per chi abitualmente utilizza il client ufficiale di WhatsApp.