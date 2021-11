WhatsApp: vi sveliamo il trucco per leggere i messaggi cancellati

In alcune circostanze potrebbe capitare che il vostro interlocutore su WhatsApp cancelli un messaggio importante prima che voi possiate leggerlo. In chat comparirebbe la notifica relativa all'avvenuta rimozione del contenuto e non sarebbe più possibile il recupero. O almeno, questo è ciò che fino ad ora avete creduto: per vostra fortuna, esistono soluzioni per accedere nuovamente ad un messaggio ormai irreperibile nella conversazione.

Come leggere i messaggi cancellati dalle chat di WhatsApp

Attualmente, WhatsApp concede 7 minuti per rendere indisponibile agli occhi del destinatario un messaggio appena inviato: una volta cancellato, nulla dovrebbe più consentirne la visualizzazione. Questo, come anticipato, è vero solamente in parte o almeno tenendo in considerazione gli strumenti ufficiali forniti dal servizio.

Ci sono però alcune applicazioni che, una volta installate sui vostri smartphone e tablet, darebbero modo di leggere i messaggi anche in seguito alla loro eliminazione: tra queste merita attenzione WhatsRemoved+ (pur essendo disponibili anche altri strumenti di simile funzionamento, sempre su Play Store e App Store).

In buona sostanza, nel momento stesso in cui un vostro contatto dovesse rimuovere un messaggio a voi inviato, la sopracitata applicazione vi avviserebbe mediante notifica: cliccare su quest'ultima basterà perché possiate leggere il contenuto non più presente nella chat di WhatsApp, in maniera semplice ed immediata.