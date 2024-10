WhatsApp vi "obbligherà" a guardare gli aggiornamento di stato

WhatsApp continua a lavorare per introdurre nuove funzioni e, di recente, è emersa la possibilità di menzionare i contatti negli aggiornamenti di stato, con contestuale notifica mostrata agli utenti taggati.

L’aggiornamento punta ad aumentare il tasso di interazione, ma WhatsApp non si ferma qui: pare infatti che gli sviluppatori stiano lavorando ad un’altra novità sempre riguardante gli aggiornamenti di stato.

Nello specifico grazie a WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.21.7, già disponibile sul Google Play Store, è stata scovata anche un’altra funzionalità in fase di sviluppo: le notifiche di promemoria per gli aggiornamenti di stato non ancora visualizzati.

Gli stati di WhatsApp saranno imperdibili

Lo screenshot fornito da WABetaInfo ci aiuta a comprendere meglio il tutto:

Questo strumento è pensato per assicurare che gli utenti non perdano gli aggiornamenti di stato dei loro contatti, specialmente qualora non visitassero da tempo la relativa sezione. In pratica, WhatsApp invierà delle notifiche per ricordare agli utenti di dare un’occhiata agli stati non ancora visti, garantendo che nessun aggiornamento importante venga trascurato.

Il sistema di promemoria sarà automatico e intelligente, inviando notifiche soprattutto per gli aggiornamenti di contatti con cui si interagisce frequentemente o che sono stati contrassegnati come preferiti. Questo risulta particolarmente utile per chi ha molte persone in lista, poiché gli stati scompaiono dopo 24 ore e potrebbero facilmente passare inosservati.

Gli utenti potranno comunque gestire la ricezione di queste notifiche dalle impostazioni, mantenendo il controllo sull’attivazione o meno di tale funzionalità. Tuttavia, non sarà necessario personalizzare la frequenza dei promemoria, poiché WhatsApp gestirà tutto automaticamente.

Le notifiche di promemoria per gli aggiornamenti di stato, al momento visibili solo sul circuito beta, rappresentano un ulteriore passo in avanti nella strategia di WhatsApp, che punta a migliorare la comunicazione fra gli utenti facendo in modo che questi rimangano connessi il più possibile e che siano aggiornati su tutte le attività più importanti dei loro amici, familiari o colleghi.