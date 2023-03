WhatsApp: vi mostriamo il nuovo e completissimo editor per il testo

Periodo intenso per gli sviluppatori di WhatsApp che, grazie agli ultimi update, lasciano trapelare numerosi segnali circa le nuove funzionalità in arrivo sulla celebre piattaforma di messaggistica istantanea.

Dopo aver rilasciato l’ultima versione beta per Android, che fornisce utili informazioni sulla possibilità di creare una newsletter in futuro, WhatsApp sta ora distribuendo un nuovo editor testuale ad alcuni utenti ma sempre del circuito beta.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per Android

La versione 2.23.7.17 di WhatsApp Beta per Android lascia intravedere un rinnovato editor di testo, ancora in fase di sviluppo ma a cui un numero limitato di beta tester sta già avendo accesso proprio in questi giorni:

Come si può vedere nello screenshot, condiviso da WABetaInfo, è necessario aprire l’editor di testo per verificare se la nuova interfaccia sia disponibile per il proprio account di WhatsApp. Nel caso in cui la funzione fosse stata abilitata, si potranno finalmente modificare foto, video e GIF utilizzando nuovi strumenti come:

La possibilità di passare facilmente tra diversi font toccando una delle opzioni mostrate sopra la tastiera, una funzione già disponibile che però diventa ancora più intuitiva;

L’allineamento può ora essere impostato a sinistra, al centro o a destra, dando agli utenti un maggiore controllo sulla formattazione del testo all’interno di immagini, video e GIF;

Gli utenti possono modificare il colore di sfondo del testo, il che rende più facile distinguere i passaggi più importanti;

Sono stati rilasciati alcuni nuovi font per i beta tester, come Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze.

Come detto, il nuovo editor di testo è già al servizio di alcuni beta tester che installeranno oggi l’ultima versione beta di WhatsApp per Android, oltre che per alcune aziende con account business, mentre la restante fascia d’utenza dovrebbe essere coinvolta nelle prossime settimane (ed ovviamente, continueremo a tenervi informati a riguardo).