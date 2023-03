WhatsApp: ecco la nuova schermata per creare le newsletter

Come anticipato in un nostro precedente articolo, il team di WhatsApp sta lavorando alla sviluppo di una nuova funzionalità: le newsletter. Con tale strumento, gli utenti potranno dare vita ad una sorta di “chat broadcast” a cui chiunque potrà iscriversi.

Le newsletter saranno accessibili nella scheda dedicata agli stati di WhatsApp, che verrà appunto ridisegnata per ospitare questi nuovi canali di comunicazione (qui trovate uno screenshot che anticipa il futuro layout).

Come creare newsletter su WhatsApp

Le informazioni diffuse online sono ancora piuttosto confusionarie: non tutti hanno ben capito, nella pratica, a cosa serviranno le newsletter. Tutto sarà decisamente più chiaro quando avremo la possibilità di “toccare con mano” questa novità. La funzione è ancora in fase di sviluppo ma, grazie all’ultima beta di WhatsApp per Android in versione 2.23.7.17, abbiamo scoperto come creare una newsletter:

Grazie a questa schermata si evince che la creazione di una nuova newsletter richiederà l’inserimento di un nome, di una descrizione e di un’immagine principale. Tuttavia, questa sezione potrebbe essere soggetta a modifiche. Dopo aver creato una newsletter su WhatsApp, essa sarà visibile nella scheda degli stati ed altre persone potranno unirsi ad essa utilizzando un link di invito o tramite ricerca del nome utente.

È importante sottolineare che la partecipazione alle newsletter sarà totalmente libera. WhatsApp non fornirà alcun tipo di suggerimento e non ci saranno “raccomandazioni algoritmiche”. Inoltre, questa funzionalità non punta ad essere una nuova piattaforma social ma, piuttosto, un’estensione della messaggistica privata e separata dalle chat tradizionali, che continueranno ad essere protette da crittografia end-to-end.

La funzionalità per creare newsletter è ancora in fase di sviluppo ma verrà inclusa con un prossimo aggiornamento. Al momento, infatti, neppure gli utenti del circuito beta sono in grado di accedervi (se non pochi privilegiati e con notevoli limiti). Ovviamente, continueremo a tenervi informati sull’evoluzione delle newsletter e su tutte le nuove funzioni di prossimo arrivo su WhatsApp.