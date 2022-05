WhatsApp: valanga di novità in arrivo per gli aggiornamenti di stato

Che gli sviluppatori di WhatsApp continuino a lavorare per rendere gli aggiornamenti di stato sempre più immediati e fruibili non è certo un mistero. Tale funzionalità, nei prossimi mesi, dovrebbe ricevere diversi miglioramenti.

Abbiamo già parlato dell’ottimizzazione relativa alla pubblicazione dei link, così come della possibilità di visualizzare gli aggiornamenti di stato direttamente nell’elenco delle chat di WhatsApp. Le novità, però, non si fermano qui.

WhatsApp: un colpo d’occhio per individuare le risposte ai vostri aggiornamenti di stato

Diamo allora uno sguardo allo screenshot condiviso dal team di WABetaInfo, così da capire meglio come il tutto sarà organizzato grazie ad uno dei prossimi aggiornamenti di WhatsApp Desktop, Android e iOS:

Come puoi facilmente notare dall’immagine, se uno dei tuoi contatti dovesse rispondere all’aggiornamento di stato da te condiviso, comparirebbe una piccola icona subito a sinistra rispetto al messaggio nell’anteprima. Trattandosi di una funzionalità in fase di test, non è possibile al momento sapere se e quando avverrà il rilascio definitivo sulla versione ufficiale di WhatsApp.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.