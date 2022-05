WhatsApp: gradite novità per i link negli aggiornamenti di stato

Torniamo ancora una volta a parlare di WhatsApp che, negli ultimi mesi, ha introdotto diverse nuove funzioni con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più completo e tenere a debita distanza temibili avversari come Telegram. Gli sviluppatori continuano però a lavorare anche su strumenti già disponibili su WhatsApp, come gli aggiornamenti di stato che, tra non molto, dovrebbero consentire agli utenti di mostrare ulteriori informazioni nel momento stesso in cui condividessero un link.

WhatsApp: i link negli aggiornamenti di stato avranno ancora più risalto

Curiose anticipazioni a riguardo giungono grazie ad un recente post pubblicato sul sito di WABetaInfo che, nella fattispecie, ha messo a confronto i seguenti screenshot di WhatsApp:

Le immagini fanno riferimento a WhatsApp per iOS. Nella schermata a sinistra possiamo osservare come verrebbe visualizzato adesso un link condiviso per mezzo di aggiornamento di stato. Sulla destra invece scopriamo cosa ci riserverà il futuro aggiornamento: notiamo la presenza di molte più informazioni che aiuterebbero meglio a comprendere quale sia il contenuto di quel preciso collegamento.

Attualmente su iOS non viene generata alcuna rich preview, mentre su WhatsApp per Android è disponibile una schermata più esplicativa ma nulla rispetto a quanto evidenziato con lo screenshot a destra. Com’è ovvio che sia, l’update riguarderà tutte le versioni del servizio di messaggistica istantanea ma non è ancora possibile sapere quali siano le tempistiche necessarie.

