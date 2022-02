WhatsApp: uno sguardo alla nuova interfaccia per le chiamate di gruppo

WhatsApp sta rendendo disponibile un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di Google Play, portando l'app alla versione 2.22.5.4. Restyling in vista per le chiamate vocali di gruppo.

Le ultime novità di WhatsApp Beta

Diamo intanto uno sguardo allo screenshot pubblicato di seguito, condiviso in primis dallo staff di WABetaInfo, così da avere un quadro completo della situazione:

Come si può notare, gli sviluppatori stanno rinnovando l'interfaccia grafica per le chiamate vocali di gruppo, mostrando anche le forme d'onda delle rispettive voci. La nuova user interface è disponibile già da oggi per alcuni beta tester di Android. Tra non molto, il tutto dovrebbe essere messo anche al servizio degli utenti iOS.

Trattandosi di una funzionalità in fase di test, non abbiamo ancora certezze in merito alle tempistiche necessarie perché la nuova interfaccia per le chiamate vocali di gruppo raggiunga il client ufficiale di WhatsApp: la speranza è che questo possa avvenire entro la fine di febbraio o comunque durante le prime settimane di marzo.