WhatsApp Desktop: sta finalmente arrivando il tema scuro

WhatsApp continua il suo processo di adeguamento per tutte le versioni attualmente al servizio degli utenti: l'ultima Beta del client Desktop su Windows porta con sé una gradita novità, vale a dire il tema scuro.

WhatsApp Desktop si tinge di nero su Windows

Nel recente aggiornamento per l'app UWP (Universal Windows Platform), WhatsApp ha introdotto diversi miglioramenti per quanto riguarda l'interfaccia utente: animazioni ottimizzate, design ripulito per le bolle di chat e tanto altro ancora.

Ora, gli sviluppatori stanno implementando il tema oscuro, come mostra lo screenshot di WABetaInfo che condividiamo di seguito:

Di default, utilizzando il tema scuro per l'interfaccia generale di Windows, WhatsApp estenderà tale scelta anche alla sua user interface. Non si tratta però di un vincolo: potrai tranquillamente optare per una scelta differente recandoti nelle impostazioni dell'app di messaggistica istantanea.

Tutte le novità a cui abbiamo fatto richiamo finora sono disponibili per i beta tester che utilizzano l'ultima versione di WhatsApp Beta UWP: basta solo accedere al Microsoft Store e procedere con l'aggiornamento del servizio.