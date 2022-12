WhatsApp: una marea di novità per chiamate e videochiamate

Periodo davvero molto intenso per gli sviluppatori di WhatsApp. Grazie all’ultimo aggiornamento, il celebre servizio di messaggistica istantanea compie un significativo passo in avanti relativamente a chiamate e videochiamate di gruppo.

Dopo aver aumentato in primis il numero di utenti che avrebbero potuto prendere parte alle chiamate di gruppo, ecco che ora lo stesso trattamento viene riservato anche alle videochiamate su WhatsApp ma le novità non si fermano qui.

Disponibili su WhatsApp le videochiamate di gruppo con 32 partecipanti

Diamo allora uno sguardo a tutte le sorprese che lo staff di sviluppo ha messo al servizio dei sempre più numerosi utenti di WhatsApp, comunicando il tutto mediante post sul blog ufficiale. Per cominciare, sono state introdotte diverse novità al fine di migliorare l’esperienza di utilizzo durante le videochiamate di gruppo:

videochiamate con 32 persone: proprio come per le chiamate vocali, ora puoi effettuare videochiamate dal tuo cellulare con 32 persone, un numero di persone di quattro volte superiore al precedente;

proprio come per le chiamate vocali, ora puoi effettuare videochiamate dal tuo cellulare con 32 persone, un numero di persone di quattro volte superiore al precedente; inviare messaggi ai partecipanti alla chiamata o silenziarli: una pressione prolungata sul nome di un partecipante allarga il feed audio o video e ti permette di silenziare o inviare un messaggio privato senza interrompere la chiamata;

una pressione prolungata sul nome di un partecipante allarga il feed audio o video e ti permette di silenziare o inviare un messaggio privato senza interrompere la chiamata; link alla chiamata: che si tratti di una chiamata dell’ultimo minuto o già pianificata, puoi facilmente invitare persone ad una chiamata di gruppo condividendo un link.

Ulteriori cambiamenti riguardano anche l’interfaccia grafica, con qualche piacevole ritocchino qua e là:

forme d’onda colorate: ora puoi facilmente vedere la persona che sta parlando nel caso in cui la sua fotocamera sia spenta;

ora puoi facilmente vedere la persona che sta parlando nel caso in cui la sua fotocamera sia spenta; banner di notifica durante la chiamata: vedi quando un nuovo partecipante si unisce alla chiamata di gruppo;

vedi quando un nuovo partecipante si unisce alla chiamata di gruppo; modalità PiP su iOS: funzione ora in beta testing ed in implementazione il prossimo anno che semplifica il multitasking permettendo di ridurre ad icona la schermata della videochiamata.

Come sempre tutte le chiamate su WhatsApp godono di crittografia end-to-end per impostazione predefinita, così da proteggere la privacy e la sicurezza. In attesa di ulteriori notizie circa le prossime funzioni, sia per il circuito beta e sia per il client ufficiale, vi lasciamo con un piccolo suggerimento d’acquisto: nel caso in cui vi servisse un nuovo smartphone compatibile con le ultime versioni di WhatsApp, Samsung Galaxy A33 5G è disponibile su Amazon al prezzo promozionale di appena 265 euro grazie ad uno sconto clamoroso del 32% (le unità disponibili stanno già per terminare).

