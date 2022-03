WhatsApp: un gradito restyling per le informazioni dei contatti

Periodo decisamente intenso per lo staff di WhatsApp che, aggiornamento dopo aggiornamento, sta mettendo al servizio degli utenti diverse nuove funzionalità. Come sempre, si rende necessario il passaggio dal canale beta prima dell'approdo sul client ufficiale.

Secondo le anticipazioni condivise online in queste ultime ore, per gli utilizzatori di WhatsApp Beta su iOS è stata resa disponibile una pagina tutta nuova relativa alle informazioni dei contatti, proprio come avviene sulla versione business dell'applicazione.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per iOS

Come notato da WABetaInfo, questa modifica è ora accessibile per i beta tester che hanno installato la versione 22.6.0.73 di WhatsApp per iOS. Alcuni di loro potrebbero non riuscire a visualizzare fin da subito la nuova pagina con le informazioni del contatto, in quanto la fase di roll-out impiega sempre diversi giorni prima dell'effettivo completamento.

L'interfaccia riprogettata è la stessa che hanno ricevuto gli account business ad agosto. Detto questo, la nuova pagina con le informazioni del contatto introduce pulsanti più grandi per le chiamate ed un'ulteriore scorciatoia per la ricerca, come mostra lo screenshot che condividiamo di seguito:

C'è da dire che su WhatsApp Business è possibile visualizzare anche gli aggiornamenti di stato inviati dalle aziende, ma questa funzione non è ancora disponibile per gli account standard. A tale riguardo, gli sviluppatori starebbero lavorando su un'altra interessante funzionalità che prenderebbe il nome di “Aziende nelle vicinanze”, grazie a cui si potranno cercare attività commerciali (ristoranti, negozi di alimentari, negozi di abbigliamento ecc…) presenti in zona.

Ultimo dettaglio, ma non meno importante: WhatsApp potrebbe introdurre a breve anche le tanto chiacchierate Community, descritte in anteprima da WABetainfo agli inizi di novembre. Secondo quanto precisato, la nuova funzione darà maggiori poteri di controllo agli amministratori dei gruppi di WhatsApp, con annessa possibilità di riunire in una sola sezione tutti i gruppi gestiti.