WhatsApp, nuovi TEMI grafici in arrivo: una ventata di freschezza

WhatsApp è da tempo impegnata nello sviluppo di una nuova funzionalità, grazie a cui gli utenti potranno modificare il tema grafico delle loro chat. Si punta quindi ad offrire una totale versatilità con più opzioni di scelta.

Tracce di questa funzione sono state scovate nell’ultima beta di WhatsApp per iOS, esattamente la 24.12.10.77, ora disponibile su TestFlight.

Fino a 10 temi per personalizzare le chat di WhatsApp

Diamo uno sguardo all’immagine condivisa dal team di WABetaInfo che, nella circostanza, ha preso in esame la suddetta versione beta di WhatsApp per iOS:

Come puoi vedere, WhatsApp sta valutando l’introduzione di 5 nuovi temi di chat predefiniti, che verranno rilasciati in un futuro aggiornamento. Così facendo, il numero totale dei temi a scelta per l’utente salirebbe a 10 e consentirebbe all’applicazione di adattarsi alle necessità ed alle preferenze estetiche di un pubblico sempre maggiore.

Ciascuno di questi temi presenterà colori specifici che coinvolgeranno sia le bolle della chat e sia lo sfondo. Occorre poi sottolineare che tali scelte incideranno solo sull’account in questione: ciò significa che il destinatario della chat non sarà in grado di visualizzare i temi personalizzati del mittente, che resteranno quindi privati.

Al momento, neppure i beta tester di WhatsApp per iOS possono accedere ai temi aggiuntivi ma, come sempre, vi informeremo non appena sarà possibile provare con mano questa gradita funzione.