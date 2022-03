WhatsApp: trucco per visualizzare le foto senza che l'altro lo sappia

Quando un tuo contatto invia foto ed altre immagini su WhatsApp sarebbe necessario accedere a quella specifica chat per visualizzare il tutto. O meglio: questo è ciò che credevi si dovesse fare. Esistono però delle strade alternative che non implicano la notifica di lettura.

L'accesso diretto a WhatsApp si rendeva indispensabile fino a poco tempo fa: oggi, grazie alle ultime versioni rilasciate per smartphone Android (con annesse tante nuove funzionalità), potrai compiere la procedura in modo del tutto diverso.

Come vedere le foto di WhatsApp senza notifica di lettura

Forse non sai che per impostazione predefinita, salvo modifiche messe successivamente in atto dall'utente, i contenuti multimediali ricevuti in una qualunque conversazione di WhatsApp (come appunto foto, immagini e video) vengono salvati direttamente sullo smartphone in maniera tale che possano essere subito visualizzati dopo aver aperto la chat.

Questo significa che, in qualunque momento, potrai visualizzarli recandoti all'interno di specifiche cartelle, senza accedere a WhatsApp. In questo modo, alla persona che te li ha inviati non sarà mostrata la famosa doppia spunta blu e, di conseguenza, non sarà messa al corrente del fatto che tu abbia già dato uno sguardo fugace a tutto “il materiale” che ti è stato recapitato.

Prendendo in considerazione gli smartphone Android, devi sapere che le foto vengono scaricate in maniera automatica nella cartella Download: non è raro che, su alcuni telefoni, siano visualizzabili anche consultando la sezione File recenti. Una volta scovata la relativa anteprima, non dovrai fare altro che cliccare su di essa per visualizzarla. Come detto, all'altra persona non verrà notificato nulla.

Ti stai forse domandando se sia possibile prendere visione delle foto di WhatsApp anche recandoti nella galleria del telefono? In molti casi sì, anche se ovviamente bisognerebbe tenere conto di quale versione del sistema operativo sia installata e, di conseguenza, di quali siano gli ultimi aggiornamenti che tu abbia ricevuto per WhatsApp (in linea di massima, non dovrebbero esserci problemi).