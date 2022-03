WhatsApp: registrare i vocali su Android sarà molto più semplice

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo. Con oltre 2 miliardi di utenti in più di 180 Paesi, l'app di proprietà di Meta è diventata uno strumento di comunicazione essenziale nonostante il suo lento sviluppo rispetto all'agguerrita concorrenza.

Al giorno d'oggi, la comunicazione non riguarda solo i messaggi di testo: videochiamate, contenuti multimediali e note vocali che in un attimo possono essere inviate ai diversi contatti. Proprio in merito ai messaggi vocali di WhatsApp per Android, sembrerebbero esserci piacevoli prospettive all'orizzonte.

Ultime novità dei messaggi vocali su WhatsApp Beta per Android

Gli sviluppatori hanno lavorato per ottimizzare l'esperienza di utilizzo durante la creazione di una nota vocale. Uno di questi miglioramenti è la possibilità di mettere in pausa e poi riprendere la registrazione. Prima di ciò, gli utenti di WhatsApp avrebbero dovuto inviarne uno incompleto o scartarlo e ricominciare da capo, quando sarebbe invece bastato fare una piccola interruzione.

WABetaInfo ha riferito che WhatsApp Beta 2.22.6.7 per Android ha integrato il pulsante Pausa/Riprendi per alcuni utenti. Considerando il fatto che si tratti di un'implementazione lato server, c'è ancora la possibilità che tale funzione non venga fin da subito visualizzata dai tester del canale beta. In tal caso, bisognerà essere pazienti e attendere che WhatsApp la abiliti.

Diamo ora uno sguardo allo screenshot pubblicato di seguito, così da chiarire meglio il tutto ed osservare quella che sarà la nuova interfaccia grafica ed il relativo layout:

Ora puoi tirare un sospiro di sollievo: non sarà più un problema fermare momentaneamente la registrazione delle note vocali quando ti verrà da starnutire. Scherzi a parte, e indipendentemente dalle diverse esigenze di ognuno di noi, si tratta di un cambiamento gradito che rende l'utilizzo di WhatsApp ancora più immediato su Android, dopo le versioni iOS e Desktop su cui il tutto risulta già disponibile da tempo.